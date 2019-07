Nyborg Kommune besøgte mandag og tirsdag franske Nancy for at få lokalarrangørernes erfaring med afviklingen af en Tour de France etape. Der var masser at tage med hjem.

Nyborg: Nyttig viden, der ikke kan findes i en manual, blev hentet hjem på to dage Det konkluderer Nyborg Kommunes Tour de France boss Tue Kempf. Mandag og tirsdag stod han i spidsen for en kommunal delegation på oplysningsrejse i franske Nancy, der tirsdag var målby for dette års fjerde etape af verdens største cykelløb. Samme funktion som målby, har Nyborg, når touren lægger ud med tre etaper i Danmark i 2021. Tour-cirkusset er voldsomt, involverer hundredevis af mennesker hver eneste dag og sætter værtsbyer og gennemkørselsbyer på den anden ende i dagevis, selv om forløsningen, ankomsten over målstregen, kun tager et øjeblik. - Det var en ualmindelig god investering at lægge to dage helt op ad alt det praktiske i Nancy. Alting stod snorlige, utrolig mange detaljer klappede, fordi de var velplanlagte. Man kan godt se, de har prøvet det nogle gange før, sagde Tue Kempf under besøget i Nancy.

Man kan jo ikke slå op noget sted, hvordan menneskelig adfærd folder sig ud under givne omstændigheder. Det finder vi kun ud af ved at være til stede, som vi har været her i Nancy Tue Kempf, Nyborgs tour-boss

Tue Kempf og Nyborg hentede inspiration i Nancy blandt andet hos repræsentanter for afviklingen af Tour de France. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Gang i notesbøgerne Blandt mange eksempler så han og den øvrige Nyborg-delegation, hvordan arrangementet kræver plads, blot for at nævne en enkelt arrangør-detalje. Det er ikke kun rytterne, men også deres følgebiler, optogskolonner, pressecenter med over 2000 akkrediterede pressefolk, sikkerhedsopbud med kommandocentral, fan-områder, VIP-områder, turisttilstrømningen, de gigantiske folkemængder i det hele taget, det officielle personale, lastbilerne, de frivillige, teleteknikken og .... alt muligt. Notesbøgerne kom således flittigt i brug. Tue Kempf har tidligere været involveret i store sportsarrangementer, men intet slap hans blik af den grund. Eksempelvis målte han behørigt op og skrev ned, hvor mange arbejdsstationer, og afstandende imellem dem, der var sat op i pressecenteret. - Alt skal være velkendt og velarrangeret på forhånd, intet må overraske os, hvis det skal klappe. I den sammenhæng var det interessant at se, hvor velplanplagt alt er hernede: Hver eneste af de mange, mange involverede ved nøjagtig, hvad der skal udføres hvor, hvornår og hvordan, sagde han.

Der var rigeligt at orientere sig om bag tour-kulisserne i Nancy. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Adfærd står ikke i manualen Nok så interessant er i imidlertid alt det, der skal taqes højde for med afspærringer, trafikreguleringer, sikkerhed og placering af menneskemængder - alt det, der får en by og en egn til at fungere i arrangementet og ved siden af arrangementet. - Bare sådan en lille ting som hvordan folk bevæger sig rundt, det gælder de involverede, det gælder tilskuerne, og det gælder dem, der i øvrigt bor i de pågældende byer. Man kan jo ikke slå op noget sted, hvordan menneskelig adfærd folder sig ud under givne omstændigheder. Det finder vi kun ud af ved at være til stede, som vi har været her i Nancy, sagde Tue Kempf.

Et kort øjeblik Der er også noget andet at tænke på: Nu går de rundt, to år i forvejen, forbereder og planlægger, og bliver ved med det lige indtil løbsdagen. Og så: Pludseligt er det ovre. Tour de France går lynstærkt. Ikke bare cykelhjulene kører hurtigt rundt, det gør hele arrangementet som sådan, fra dag til dag, by til by. Det varer kort mellem rytterne ankommer til de igen forlader stedet. - Det giver dette sportsarrangement en helt særlig energi. Det og de daglige flytninger fra by til by i et helt land giver en del af forklaringen på, at Tour de France er noget ganske særligt. - Man kan roligt sige, at som touren på den måde er skruet sammen, har den i forhold til al anden sport en helt særlig struktur. Der er en kæmpe og indtjenende organisation bag, men den er nødt til at være der på værtsbyernes præmisser, sagde Tue Kempf.

Skal give noget Sådan må det nødvendigvis være, men Tue Kempf vil gerne lidt mere end det, man ser i tourens hjemland. - Touren i Danmark skal på én gang nære den lokale stolthed og skabe en stemning, der er national, sådan en der kommer alle steder fra i landet. - Hvad det angår, synes jeg faktisk, vi kan bidrage med noget ekstra. Hernede virker det som om, byerne lægger vejene til og ellers mere er modtagere af alt det Tour de France bidrager med. Hos os vil vi faktisk gerne gå den modsatte vej også og give noget til Tour de France-organisationen. Især fordi vi nok kun har arrangementet denne ene gang. Her i Frankrig har man nok et anderledes forhold til det hele, fordi det kører løs en gang om året og har gjort det i mere end 100 år, siger Tue Kempf.

Noget at tænke over Med i følget fra Nyborg var også vicekommunaldirektør Søren Møllegaard. Han var ved godt mod efter besøget: - Den korte konklusion er, at vi nok skal klare det. På det overordnede plan får vi ikke problemer. Men jeg kan godt se nogle detaljer, vi skal være ekstra opmærksomme på, når vi ser, hvordan alting forløber, hvor mange mennesker, der er involveret, og hvordan det skærper kravene til plads og trafikale forhold. - Jeg kan her og nu se problemer ved afslutningen lige efter Storebæltsbroen. Vi skal have dem væk hurtigt og snildt fra vejene og ind på tour-arealerne, hvor de uden de store dikkedarer skal køre hen til pressen efter sejrsceremonien uden at skulle for langt og uden at genere den øvrige trafik og området i det hele taget. Vi skal nok få styr på det, men det er noget, der skal tænkes over og planlægges nøje, sagde Søren Møllegaard.