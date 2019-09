Nyborg slår tonen an: Vil være første kommune med egen musikpolitik

Repræsentanter for musikskolen, Bastionen, ungdomsskolen og Sammenslutningen er Musikforeninger, SAMMUS, får alle muligheden for at sætte deres præg på ny politik, der skal fremme musiklivet i Nyborg Kommune. Der følger dog ingen penge med.

Nyborg: Det var sød musik i ørene på Jesper Nielsen (S), da et samlet byråd sidste efterår besluttede at gøre Nyborg til den første kommune i landet, der får sin egen, sammenhængende musikpolitik.

Under den afsluttende debat om budget 2019 var det socialdemokratiske byrådsmedlem endog parat til at vædde 100 kroner med alle i byrådssalen om, at musik med tiden vil få samme status i folkeskoleloven i forhold til børns indlæring som bevægelse og motion.

Siden har der været næsten påfaldende stille om emnet, men det bliver der nu lavet om på, fortæller skole- og kulturchef i Nyborg Kommune, Lars Kofoed.Han er blevet udpeget som leder af en arbejdsgruppe, der mødtes første gang den 9. september.Ud over fagchefen består gruppen blandt andet af repræsentanter for Sammenslutningen af Musikforeninger i Nyborg, SAMMUS, fra musikskolen, fra ungdomsskolen, fra kulturhuset Bastionen samt fra dagtilbud og skoler.Også Kultur- og Fritidsudvalget har udpeget to deltagere i form af Anne Dyrhøj fra Venstre og førnævnte Jesper Nielsen. Netop sammensætningen af den store gruppe er en af de ting, der har taget tid. Sammen med behovet for at få beskrevet rammerne for, hvad politikpolitikken skal kunne, udgør det en del af forklaringen på, at man ikke er kommet længere på nuværende tidspunkt, fortæller Lars Kofoed.- Men ambitionen er stadig, at vi bliver færdige i 2019, så der ligger et forslag til godkendelse i december, tilføjer han.