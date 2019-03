Nyborg rundt: Kenneth Muhs viste forfatter rundt

Kaspar Colling Nielsen er i denne uge i Nyborg i forbindelse med projektet "Hvem er Danmark?", hvor han skal skrive et stykke prosa om byen ved Storebælt. Projektet er sat i søen af Dansk Forfatterforening, som sender i alt 20 forfattere ud rundt om i landet, hvor de skal sætte et litterært ansigt på danskerne og de byer, som de besøger.

Vellykket integration

Da forfatteren og borgmesteren aflagde Borgmestergården en visit, blev Kaspar Colling Nielsen hurtigt shanghajet til at prøve de traditionelle klæder, som museet har hængende.

Københavneren, der har boet to år i Odense, da han læste filosofi, fik således både dragt, bælte, kyse og hat på. Det fik forfatteren til at udbryde:

- Det tog mig ikke lang tid at blive assimileret med de lokale!

Det fik en grinende borgmester til at svare:

- Og hvem siger, at integrationen ikke kan lykkes i Nyborg?

Inden Kaspar Colling Nielsen og Kenneth Muhs forlod Borgmestergården, fik forfatteren bogen "Broder Jakobs livsvej"foræret af museumsinspektør Sara Hanghøj, da forfatteren under besøget på Borgmestergården havde fortalt om sin gode oplevelse ved at læse Henrik Stangerups roman "Broder Jacob".

"Broder Jakobs livsvej" handler om Broder Jakob, der blev født omkring 1484 på Nyborg Slot og døde i 1566 i Mexico, hvor han missionerede.

Fra Borgmestergården gik turen til havnen, hvor Kenneth Muhs fortalte om den forvandling, som havnen havde gennemgået i de seneste år.

Sidste stop på turen blev Nyborg Rådhus, hvor Kaspar Colling Nielsen blev præsenteret for byrådssalen, som i dagens anledning blev benyttet til kursus i førstehjælp.

Borgmesteren var glad for at have forfatteren på besøg, som han håber vil indfange nogle gode indtryk fra Nyborg.

- Kaspar Colling Nielsen kan være med til at give byen omtale ved hjælp af det, som han skriver. Jeg håber, at han vil opdage og skrive om nogle af de skjulte skatte, som Nyborg har.

Kasper Colling Nielsen var også selv glad for sin tur rundt i byen.

- Det var en fin tur! Jeg var i går nede ved marinaen og se den, så jeg har snart været rundt i byen et par gange.

Man kan være heldig at støde ind i forfatteren resten af ugen, hvor han har tænkt sig at slå sig ned forskellige steder for at observere byen.