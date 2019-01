Nyborg-rektor nægter at være en nikkedukke

Henrik Vestergaard Stokholm, rektor på Nyborg Gymnsium, lod tilbage i december de somaliske piger Roda og Ruwayda Abdisalan Hussein fortsætte deres undervisning på gymnasiet, mens de afventer deres asylsag. Siden har rektoren stået fast på, at alle børn har ret til undervisning, hvilket har givet ham en tur rundt i mediemanegen med grov retorik fra især Dansk Folkepartis spidser. Rektoren siger nu stop for politiske debatter, og har gennem de sidste to uger også sagt nej tak til Aftenshowet på DR, der vil have ham i tale. Foto: Michael Bager