Nyborg-rektor får hæderspris

Retspolitisk Forening hylder Henrik Vestergaard Stokholm, rektor på Nyborg Gymnasium, for at udvise civilcourage i sagen om familien Abdisalan Hussein fra Nyborg.

Nyborg: Det kan godt være, at han ikke betragter sig selv som speciel modig.

Ikke desto mindre har Henrik Vestergaard Stokholm, rektor på Nyborg Gymnasium, måtte stå model til hård kritik fra fremtrædende DF-politikere for sin beslutning om fortsat at tilbyde undervisning til tre somaliske børn fra en udvisningstruet familie. Dermed trodsede han kommunens anvisning, og først langt senere blev det fastslået, at han ikke har gjort noget forkert.

Det skete, da undervisningsministeren skar igennem i et svar til Nyborg Kommune med beskeden om, at det var imod reglerne at nægte børnene i familien Abdisalan Hussein undervisning. Nu har Retspolitisk Forening så valgt at tildele Henrik Vestergaard Stokholm hædersprisen KAFKAT. En pris, som tidligere er givet til blandt andre dr.jur. Flemming Balvig, gadejuristen og Exitcirklen.

Ifølge foreningens formand, advokat Bjørn Elmqvist, får rektoren prisen for at udvide ægte civilcourage.

- Henrik Vestergaard Stokholm er offentlig ansat. Det nemmeste ville være at smække hælene sammen, makke ret og lade børnene sejle i deres egen sø. Men han udviste mod og en rendyrket form for civil ulydighed, udtaler formanden i en pressemeddelse.

Prisen vil blive overrakt den 6. april, hvor foreningen samtidig afholder en offentlig paneldebat om blandt andet civil ulydighed.