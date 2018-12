Nyborg-rektor: Sådan behandler man ikke børn og unge mennesker i Danmark

Nyborg.

Onsdag d. 28.11 fik jeg en mail fra kommunen, hvor der kort stod, at Ruwayda og Roda Abdisalan Hussein, som går i 10. klasse på Nyborg Gymnasium, havde fået inddraget opholdstilladelsen sammen med hele deres familie. Vi fik besked på, at pigerne måtte få undervisning til og med fredag d. 30.11. De fik to dage til at tage afsked med deres venner, klassekammerater, lærere og det liv de kendte. Ifølge kommunen må de nemlig ikke modtage undervisning på Nyborg Gymnasium mere, fordi Udlændinge-styrelsen har givet afslag på asyl til deres far og mor. Pigerne har selv ansøgt om asyl nu, men imens ansøgningen behandles, skal de sendes til et endnu ukendt udrejsecenter. Ifølge familiens advokat kan man vente over et år på sådan en afgørelse. Pigerne er mønsterelever, får gode karakterer, er meget vellidte blandt klassekammerater og lærere og vil gerne videre på en ungdomsuddannelse i Danmark efter 10.klasse.

For de taler selvfølgelig dansk og er stjerneeksempler på vellykket integration. Familiens og pigernes liv bliver nu rykket op med rode, de får afbrudt deres skolegang og mister kontakten til deres sociale netværk. Nu skal de sidde og vente på en uvis skæbne på et udrejsecenter. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt som samfund! Men det her er konsekvensen af, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg mener, at situationen i Somalia er blevet bedre og ser mulighed for at udvise 4-500 somaliere. Det på trods af at både de amerikanske, britiske og norske myndigheder fraråder al indrejse og vurderer, at Somalia er et farligt sted med tilfældige drab, terror, tortur, store flygtningeproblemer og et smadret civilsamfund. Danmarks udenrigsministerium har ikke selv en offentlig vurdering af sikkerheden i Somalia, men henviser til ovenstående vurderinger. Freedom House, der vurderer friheden i alle lande, betegner ligeledes Somalia som "not free".