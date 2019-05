Nyborg råbte nifoldigt hurra for dronningen

Nyborg: Der blev råbt hurra, så det rungede mellem de store boligblokke på havnen i Nyborg, da Dronning Margrethe lidt over klokken 10 gik ned ad kongeskibets lejder og blev modtaget af borgmester Kenneth Muhs (V) og en række andre på den røde løber.

Folk var så ivrige for at råbe hurra, at det nærmest blev til et ni et halvt foldigt hurra, for mange glemte at stoppe ved de ni hurra'er.

Faktisk tog en lille del af Nyborgs befolkning mod dronningen allerede på Nyborg Fjord, hvor en mindre eskadre af lystbåde lå klar til at følge Kongeskibet Dannebrog det sidste stykke ind til inderhavnen.

På kajen stod folk klar med flag, skilte og endda kongekroner allerede fra ni-tiden, og kreativiteten til at finde et godt sted med overblik over den royale begivenhed fejlede ikke noget. Blandt andet klatrede en gruppe unge op på en lagercontainer, det tilhører Lauses Grill, og dermed fik de første parket ud over den tætpakkede mole.

Da dronningen havde hilst på velkomstkomiteen med kommunaldirektør, havnechef, biskop og mange flere, tog hun den obligatoriske runde ude langs publikum, og hun fik også et par ekstra buketter, inden hun kunne komme videre i programmet: Karetturen gennem Nyborg.

Dronningens besøg i Nyborg varer til klokken 22.00 i aften.