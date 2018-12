Nyborg-politikere på banen i udvisnings-sag: - Det havde klædt os at holde vejret

Udlændingeloven er strammet for meget, og det går udover børnene. Sådan lyder det fra to politikere i Nyborg. Der har ellers været stille fra de lokale byrådsmedlemmer, men nu er enkelte kommet på banen i sagen om den somaliske familie Abdisalan Hussein. SF kalder på politisk mod, mens et tidligere DF-byrådsmedlem opfordrer til at se på realiteterne.

Nyborg: Historien om den somaliske familie Abdisalan Hussein fra Nyborg, der har fået sin opholdstilladelse inddraget, er gået hele landet rundt. Oven på en uge, hvor flere folketingspolitikere har meldt sig på banen, giver en række lokale politikere nu også lyd fra sig.

Blandt andet kaster SF's Suzette Frovin sig nu ud i debatten. For der er ikke blevet taget ordentlig vare på børnene, mener hun.

- Det er vores opgave som kommune at vise omsorg til børnene og beskytte dem. Der ville det have klædt os at holde vejret et øjeblik, tilføjer Suzette Frovin med henblik på, at familien Abdisalan Hussein nu er udelukket alle kommunale midler.

- Hvorfor har du ikke forholdt dig til sagen før nu?

- Jeg henvendte mig i sidste uge til forvaltningen for at spørge ind til, hvordan loven ser ud i forhold til, at børnene i familien har søgt asyl. Der var ikke afgørende nyt i de svar, men jeg noterer mig, at ligesom udlændingeadvokat Niels-Erik Hansen har været ude at sige, så falder familien ned mellem to stole, svarer Suzette Frovin.

Suzette Frovin vil ikke miskreditere forvaltningen, da den her situation er ny for alle. Men hun kalder på politisk mod.

- Det handler i langt højere grad om politisk mod. At vi som politikere tør sige: Det kan godt være, vi kigger ned i loven på den her måde, men politisk synes vi, at vi har et ansvar overfor de her børn. Og vi skal være villige til at stå på mål for det, opfordrer Suzette Frovin.