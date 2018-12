Nyborg-politikere om udvisning: Vi kan ikke sætte os ud over loven

Nyborg: Kommunen bliver kort og godt nødt til at følge lovgivningen. Sådan lyder det både fra socialdemokratiets leder Sonja Marie Jensen og venstre borgmester Kenneth Muhs.

- Når det så er sagt, er det ikke nogen hemmelighed, at jeg har stor sympati for de piger, fortæller Sonja Marie Jensen.

Torsdag udtalte direktør på socialområdet i Nyborg Kommune Marianne Stentebjerg, at kommunen kun kan forholde sig til den lovgivning, der gælder i forhold til den somaliske familie Abdisalan Hussein, der netop har stået frem og fortalt om, hvordan de efter tre gode og aktive år i landet, nu skal udvises, trods de har arbejde og er under uddannelse.

Kenneth Muhs bakker op om den påstand.

- Vi bliver nødt til at følge den lovgivning. Gjorde vi ikke det, havde vi et kæmpe problem. Vi har ikke mulighed for at træffe beslutninger, der sætter sig udover dansk lovgivning.

Sonja Marie Jensen stoler fast og holdent på administrationen.

- Jeg ved, at de har sat sig godt ind i tingene, og vi er blevet godt oplyst om det på udvalgsmøderne. Jeg har tillid, til at vores administration har gjort det, de skal ifølge loven.

Hvad angår rektor ved Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholms beslutning om at trodse reglerne og lade de to somaliske 10. klasse-piger Roda og Ruweyda Abdisalan Hussein fortsætte undervisningen, svarer begge politikere klart.

- Det er en selvejende institution, så det forholder jeg mig ikke til, svarede både Kenneth Muhs og Sonja Marie Jensen.

Sidstnævnte mener dog, at politikere på Christiansborg ikke bør blande sig i Nyborg-rektorens foretagende.

- Jeg synes måske Christiansborgpolitikernes fokus skal være på det lovgivende arbejde og ikke så meget på, hvordan en rektor træffer beslutninger i en selvejende institution, lyder det fra Sonja Marie Jensen.