Nyborg-politikere er ikke i tvivl: Millioner til Tour de France er givet godt ud

Nyborg: - Det her er noget af det sjoveste, jeg har været med til som minister.

Rasmus Jarlov (K), erhvervsminister og medlem af Folketinget, smilede som en lille sol, da der sent torsdag eftermiddag var indkaldt til pressemøde i Nyborg, der er blev udpeget som målby for Tour de France i 2021. Og han var langt fra ene om at være begejstret ved udsigten til at få det prestigefyldte cykelløb til Danmark.

Også borgmester i Nyborg, Kenneth Muhs (V), og gruppeformændene for de øvrige partier i byrådet gav udtryk for både stolthed og ydmyghed over at have fået tildelt værtsskabet.

Byrådets partier blev præsenteret for muligheden for at blive værtsby så sent som i november 2018, men alle var partier var straks med på at bruge op mod 15 millioner kroner på projektet. De 10 millioner kroner er betalingen for at være målby, mens der er afsat en pulje på fem millioner kroner, der skal dække øvrige udgifter i forbindelse med arrangementet.

Beløbsstørrelserne blev formelt godkendt på et byrådsmøde i januar, hvor det blev behandlet som et lukket punkt. Og uden den mindste antydning af, at det handlede om netop Tour de France, i den del som var til gengængelig for offentligheden.

- Det her er så stor en chance, at vi den ikke kommer igen i min levetid. Og jeg er endda ung. Jeg blinkede ikke, før jeg sagde ja til at kommunen skulle bruge penge på Tour de France, sagde Socialdemokraternes gruppeformand, Sonja Marie Jensen under pressemødet.

SF's medlem af byrådet, Suzette Frovin er helt enig:

- Det er en fantastisk timing, at vi gennem Tour de France får mulighed for at fortælle tre milliarder mennesker rundt om i verden om vores nye slot, der er færdig i 2021.

Også DF bakkede straks staks op, oplyser partiet til Fyens Stiftstidende.