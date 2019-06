Nyborg i første række: Kom med dine ideer til ny sommerserie

Hen over sommeren stiller Nyborg-redaktionen skarpt på kyststrækningen ud til Storebælt. Fra Dinestrup Strand i nord til Kongshøj Å i syd. Men vi har brug for din hjælp.

Østfyn har rigtig meget at byde på. Direkte adgang til hav og strand med alt, hvad der dertil hører, for eksempel.

Hen over sommeren kaster lokalredaktionen på Fyens Stiftstidende/Lokalavisen Nyborg sin kærlighed på kyststrækningen fra Dinestrup Strand i nord til Kongshøj Å i syd. Det sker i form af en artikelserie, som forhåbentlig kommer til at rumme et væld af læseværdige artikler om livet i første række.

Vi har allerede en masse forslag og ideer til historier, som vi glæder os til at dele med avisens læsere. Men vi er samtidig temmelig sikre på, at der gemmer sig endnu flere ravklumper i strandkanten, som bare venter på at blive samlet op og pudset af. Og det er her, du kan hjælpe.

Har du en god historie eller en idé til et emne, vi kan tage fat på som en del af sommerserien "Nyborg i første række" - så skriv en mail til adressen nyborg@fyens.dk eller mød op i Bladhuset på Nørretorv i Nyborg.

Det kan være alt fra regulære nyheder, portrætter af spændende mennesker og levende reportager fra sommerlandet til små og store fortællinger, der kalder på et smil eller en eftertanke.

Når serien er søsat, kan du følge med på et kort over, hvor vi har været, og hvor vi slår til næste gang.

På fyens.dk kan du læse tidligere artikler i serien og finde masser af ekstramateriale i form af video, billeder m.m.

Samtidig har du som læser mulighed for at sende dine egne sommerbilleder fra "Nyborg i første række" på førnævnte e-mailadresse.

De vil løbende blive bragt på Lokalavisen Nyborgs hjemmeside lokalavisennyborg.dk og i den trykte avis. Skriv gerne et par linjer om, hvem der optræder på billedet, og hvor det er taget.