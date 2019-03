Nyborg-hotel melder alt udsolgt til touren

Samtlige værelser på Hotel Sinatur Storebælt er på booket til lørdag den 3. juli 2021, hvor Tour de France-feltet kommer til Nyborg. På over halvdelen af værelserne skal der bo cykelryttere, som deltager i løbet. Som fungerende formand for turistforeningen er hoteldirektør Jan G. Larsen dog mere optaget af, hvordan byen som helhed kan drage fordel af den store begivenhed.

I alt forventes langt over 50.000 personer at besøge Nyborg på selve dagen. Jan G. Larsen, der samtidig er fungerende formand for turistforeningen i Nyborg, lægger da heller ikke skjul på, at det har skabt en enorm interesse for at booke et værelse.

Rytterne kommer til at køre lige forbi hotellet, der samtidig ligger mindre end to minutters gang fra idrætscentret, hvor flere tusinde journalister og Tour de France-organisationens egne ansatte vil have base.

Han var selv til stede ved pressemøde i Nyborg, der fandt sted på netop Sinatur Hotel Storebælt. Her gjorde løbsdirektør Christian Prudhomme det soleklart for de mange fremmødte journalister, at Nyborg var valgt som målby, fordi den ligger lige efter Storebæltsbroen.

Sådan siger Jan G. Larsen, direktør for Sinatur Hotel Storebælt, oven på sidste uges store nyhed om, at Tour de France-feltet kommer til Nyborg lørdag den 3. juli 2021, hvor bæltbyen danner ramme om afslutningen på anden etape af det prestigefyldte cykelløb.

"The Big Picture"

Blandt dem, der har sikret sig mulighed for overnatning fra lørdag til fredag, er en del af Tour-feltet. I alt råder Sinatur Hotel Storebælt over 230 sengepladser fordelt på 115 dobbeltværelser, og over halvdelen af værelserne er på forhånd reserveret til cykelryttere.

- Vi har kolleger i branchen, der ikke tør tage bestillinger ind, der ligger mere end 12 måneder ud i fremtiden. Det tør vi godt. Og der er ingen tvivl om, at vi bliver Tour de France-hotel i den weekend. Vi har mange, mange planer. For eksempel kunne jeg være fristet til at lukke parkeringspladsen af og sætte både tribuner og telte op, fordi vi ligger lige ud til ruten. Men vi skal også passe på, at det ikke går for stærkt. Først og fremmest skal vi have styr på vores inbooking, og det får vi i løbet af de kommende to-tre uger. I 2021 sker der også det, at slottet åbner igen, og hvad vil det få af betydning. Derfor skal vi bruge den kommende tid til at tænke os godt om, forklarer hoteldirektøren.

Som konstitueret formand for turistforeningen lægger samtidig stor vægt på, at hele Nyborg skal have glæde af den store begivenhed - ikke kun Sinatur Hotel Storebælt.

- Det handler om at se på "The Big Picture", hvis vi skal opleve en positiv effekt af Tour de France på lidt længere sigt. Valgte vi alene at fokusere på, hvad der er godt for Sinatur, vil effekten være langt mere begrænset.

- Vi taler altså om den største sportsbegivenhed, som vi kan få til Danmark. Når vi taler om eksponering er der næsten ikke noget at sammenligne Tour de France med. Jeg ved godt, at vi har et slot. Men da jeg kom til Nyborg for seks år siden, vidste jeg ikke noget til Nyborg Slot. Men jeg kendte Tour de France, og vidste også godt, hvor stort det er. Derfor håber jeg, at vi kan bruge lejligheden til at få eksponeret byen og vise, at Nyborg kan noget andet end det, den er kendt for. Det kunne for eksempel være at skabe opmærksomhed omkring de mange lokale fødevareproducenter, siger Jan G. Larsen.