Nyborg flager på halv efter togulykke

Præcis klokken 13 blev sorgen over den tragiske togulykke på Storebælt markeret overalt på Fyn. Således også på rådhuset i Nyborg, hvor ulykken har gjort et stort indtryk på borgmester Kenneth Muhs (V).

Nyborg: Uvirkeligt. Og dybt forfærdeligt.

Det er nogle af de ord, som borgmester i Nyborg, Kenneth Muhs (V), bliver ved med at vende tilbage til, når han skal beskrive, hvordan den tragiske togulykke på Storebælt tidligere på ugen har påvirket ham på det personlige plan.

Fredag klokken 13 valgte de fynske kommuner, heriblandt Nyborg, at markere sorgen ved at hejse flaget på halv. I alt otte personer døde i ulykken, fem af dem kommer fra Fyn.

- I denne mørke stund ønsker vi at vise vores dybeste medfølelse og respekt overfor de pårørende og de efterladte. Jeg er sikker på, at alle fynboer af berørt af det, der er sket, ligesom det er tilfældet i det øvrige land, siger han.

På rådhuset i Nyborg blev to flag hejst på halv, mens et tredje flag blev hejst på bygningen i Stendamsgade, ligeledes på halv. Sorgen blev ikke markeret på anden vis, for eksempel i form af et minuts stilhed, men det var heller ikke en del af aftalen mellem de fynske kommuner, påpeger borgmesteren.

Selv befandt han sig på Strandvejen og fulgte beredskabets arbejde med at pumpe vand fra voldgraven og ud i havnebassinet, da indsatslederen fik meldingen om ulykken onsdag morgen.

Dagen igennem var borgmesteren sammen med kommunaldirektøren involveret i at koordinere hjælpen overfor de mange passagerer, som blev kørt til det midlertidige krisecenter i idrætscentret. Kommunens sundhedsafdeling stillede med 20 personer. Derudover var politi og sundhedsfagligt personale fra Region Syddanmark til stede.

Men der er også grund til at rose politi, beredskab og de mange frivillige, som var involveret i arbejdet, lyder det fra Kenneth Muhs, der personligt aflagde krisecentret et besøg i løbet af formiddagen onsdag.

- Det er helt uvirkeligt, når sådan noget sker, og selv om jeg ikke er en af dem, der har haft det tæt inde på livet på, så sætter det sig alligevel. Det efterlader én i en tilstand af modløshed, men midt i katastrofen er det vigtigt, at man får håndteret de opgaver, der skal løses, bemærker han.