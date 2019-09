Nyborg-firma skal anlægge det nye torv

Slots- og Kulturstyrelsen har valgt Munck Havne & Anlæg til at stå for arbejdet med at omdanne Torvet fra asfalteret p-område til granitbelagt plads.

Nyborg: Arbejdet med at omdanne Torvet i Nyborg er lagt i hænderne på det lokale firma Munck Havne & Anlæg.

Det oplyser Nyborg Kommune Slots og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Torvet er en del af det store slotsprojekt. Og når arkæologerne er helt færdige med at undersøge området for fortidens spor, skal pladsen omdannes fra en asfalteret parkeringsplads til en granitbelagt plads, der genskaber Christian den 3. turneringsplads og blandt andet skal skabe sammenhæng mellem slot og rådhus.

Diagonalt hen over pladsen bliver en vej markeret med en anden type sten. Over mod biblioteket anlægges en vandkunst og i den modsatte ende skal der plantes en stor eg, der omkranses af Torvets oprindelige brosten, som dukkede op under arkæologernes arbejde.

Egetræet skal ifølge pressemeddelelsen "sende tankerne i retning af Luther-egen i Wittenberg i Tyskland og Christian d. 3., der indførte Reformationen i Danmark." Det er nu nok et åbent spørgsmål, hvor mange turister, der fanger den yderst akademiske reference.

Men hos Munck er der naturligvis glæde over at være valgt ud til den store opgave på Torvet:

- Som lokal virksomhed er vi meget tilfredse med at have vundet en så spændende opgave i vores "hjemby". Vi forventer at kunne allokere medarbejdere til projektet fra nærområdet, og vi håber ligeledes at kunne bruge lokale underentreprenører og leverandører til opgaven. Vi ser nu frem til at blive en del af projektet, som vi vil gå til med stor respekt for opgavens kompleksitet og den bagvedliggende historie, udtaler afdelingschef Hans Færck, Munck Havne & Anlæg i pressemeddelelsen.

Projektchef Mads Falbe Hansen, Slots og Kulturstyrelsen, forklarer, at entreprenøren er udvalgt efter to runder: Først en runde, hvor man fandt frem til de bedst egnede virksomheder og dernæst var det et spørgsmål om den laveste pris.

Arbejdet går så småt i gang i løbet af et par uger, og skal være færdigt i november 2020, så der kan blive julemarked på det nye torv.

Arbejderne fra Munck er i øvrigt ikke de første lokale håndværkere, der får lov at deltage i arbejdet med renovere og udbygge Nyborg Slot. Da Slots- og Kulturstyrelsen i maj 2018 valgte håndværkerne, der skulle renovere slottet, var Nyborg El og Aage Pedersen & Søn fra Frørup blandt de udvalgte.