Nyborg-firma i tæt parløb med arkitekt

Nyborg: Selv om man har rigtig mange års erfaring med udvikling og produktion af messestande, kan det være en god idé med inspiration og input udefra for at kunne leve op til kundernes ønsker om nye og spændende løsninger.

Derfor har Standdesign i Nyborg, som i 2017 kunne fejre 50 års jubilæum, indledt et strategisk samarbejde med Bo Benzon fra Arkitekturministeriet i København. Arkitekturministeriet løser en lang række opgaver indenfor indretning og events - lige fra Roskilde Station til Roskildefestivalen. Og det er erfaringer herfra, som Nyborg-firmaet håber at kunne trække på.

- Vi har nogle af de samme kunder i forvejen. Derfor giver det rigtig god mening at samarbejde. Nogle gange vil det være Arkitekturministeriet, der har brug for at kunne trække på vores ekspertise omkring projektstyring og produktion af messestande. Andre gange vil det være omvendt, forklarer messeagent Elisabeth Nørgaard fra Standdesign, der leverer løsninger til kunder rundt om i verden.

Standdesign er et datterselskab under Eksportforeningen, der samtidig er firmaets største kunde. CEO i Standesign A/S, André Miner, har lært Bo Benzon at kende gennem forskellige netværk, og parterne har allerede samarbejdet ved flere lejligheder omkring konkrete projekter.

Nu er det blot mere formelt, men det betyder ikke, at parterne lægger bånd på hinanden, understreger Elisabeth Nørgaard.