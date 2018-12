Far, mor og tre børn slap ud med livet i behold, da der sent mandag aften udbrød brand i deres hjem på Gl. Vindingevej. Til gengæld er alle deres ejendele væk. Kun iført undertøj tog de ophold hos naboen, mens brandfolkene havde travlt med at forhindre, at ilden spredte sig til familiens kommende hus - få meter derfra.