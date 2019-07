Nyborg er fuld af nye oaser

Aaaah. Den lille samling strandbænke, sand og palmer på havnen er et populært indslag i bybilledet. Her er det Kim Busochow og Amalie Schultz, der nyder det gode vejr. Foto: Kasper Riggelsen

Op til sommerferien er der vokset mange nye opholdssteder frem i bybilledet. De nyborgensere, som Lokalavisen har talt med, tager godt imod initiativet. De er dog mere forbeholdne overfor udvidelsen af fortovet i Adelgade.

Nyborg: Indrømmet. "Oaser" er måske et flot ord at bruge om de mange midlertidige opholdssteder, der er vokset frem i centrum af Nyborg op til sommerferien. Nogle steder drejer det sig om en kombination af blomsterkasser, paller samt en stor bunke flis. Eventuelt garneret med fuglekasser og et rundt plateau, sådan som det er tilfældet på Nørretorv. Andre steder, som i Mellemgade, er der stillet et par langbænke frem i forlængelse af en masse blomsterkasser. Mest markant er den midlertidige udvidelse af fortovet i bunden af Adelgade, hvor det ene spor på kørebanen er inddraget, mens opstillingen af strandbænke med tilhørende sand og palmer på havnen er det tætteste man kommer en egentlig oase. Her møder Lokalavisens udsendte Kim Busochow og Amalie Schultz, der slikker sol på en strandbænk. De er enige om, at de nye opholdssteder opfylder et behov for at kunne samles i byen. - De bænke, som stod rundt omkring i forvejen, var der ikke meget ved. Men nu har vi fået en række steder rundt om i byen, hvor man rent faktisk gider at mødes med vennerne. Det er med til at skabe en større sammenhæng i tingene, forklarer Amalie Schultz, der til daglig arbejder som social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen. Personligt har hun dog svært ved at tro, at det udvidede fortov i Adelgade vil få den samme funktion. - Jeg tror ikke, at der er nogen, som af sig selv vil slå sig ned her. Men det ville være noget andet, hvis der kom en café i det tomme butikslokale (den tidligere Expert-butik, red.). Så kunne jeg godt forestille mig, at man ville sidde ude på fortovet og drikke en kop kaffe, forudser hun.

På hjørnet af Korsgade og Dronnigensvej er der mulighed for at sætte sig i skyggen, mens man spiser en is fra det lokale vaffelbageri. Det gør blandt andre Elly og Leif Rasmussen gerne brug af. Foto: Kasper Riggelsen

Flere opholdssteder, tak! Udvidelsen af fortovet i Adelgade er heller ikke ligefrem Elly og Leif Rasmussens kop the. Lokalavisens udsendte møder ægteparret på et af de andre nye opholdssteder, nemlig på hjørnet af Korsgade og Dronningensvej, hvor en samling paller gør det ud for en stor bænk. Her nyder de at kunne spise en is i skyggen, mens de følger med i bylivet. - Generelt synes jeg, det er en rigtig god idé med flere opholdssteder i byen. Men lige med hensyn til Adelgade kan jeg godt være nervøs for, hvad det betyder for trafikken i byen, hvis der sker et uheld på motorvejen og de tunge køretøjer trækker herind, siger Leif Rasmussen. Bortset fra det så både han og hustruen gerne, at der kom endnu flere opholdssteder rundt omkring. De mange nye tiltag er en udløber af det idékatalog, der blev præsenteret samtidig med et større og mere luftigt oplæg til en strategisk byplan. Kataloget indeholder en lang række lavthængende frugter - altså projekter, som kan gennemføres uden det helt store tilløb og uden at tømme kommunekassen. En undtagelse fra reglen er et projekt, der skal rette op på de dårlige oversigtsforhold i krydset Kronprinsensgade/Ravelinsvej. Også her troede kommunens eksperter i teknisk afdeling i første omgang, at man kunne lave en midlertidig løsning ved at lukke for den ene af de to forgreninger af Kronprinsensgade og i stedet oprette et antal nye p-pladser. Den idé er dog droppet, og i stedet arbejder man nu på et mere varigt - men også dyrere - projekt.

Det udvidede fortov i Adelgade skal også indbyde til ophold, men det sker kun i meget begrænset omfang. Trækonstruktionen, der er en midlertidig ordning, har dog også et andet formål, nemlig at skabe en større sammenhæng mellem havnen og byen. Af samme grund har man fjernet den skov af skilte i krydset, der delvist skyggede for udsigten til havneområdet. Foto: Kasper Riggelsen

På Nørretorv er der blandt andet opstillet blomster- og fuglekasser, mens et stort, rundt plateau indbyder til ophold eller leg. Det bliver dog ikke rigtigt benyttet. Måske, fordi det nye opholdssted er placeret få meter fra en trafikeret vej. Foto: Kasper Riggelsen

I Mellemgade er der opstillet nye langbænke, mens blomsterkasser fungerer som en udvidelse af fortovet på en del af strækningen. Foto: Kasper Riggelsen