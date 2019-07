Nyborg efter tour-besøg: Gisp, de stimler jo sammen med rytterne

Målområderne i Tour de France er intense og hektiske og kræver solid plads til at alle tilknyttede og tilskuerne. Nyborg Tour-boss Tue Kempf fik noget at tænke over efter besøget i Nancy.

Nyborg: De sidste minutter på opløbsstrækningen var så hektiske og intense, at Tue Kempf nærmest hev efter vejret, selv om han ikke sad i nogen cykelsaddel, men befandt sig komfortabelt bag VIP-afspærringerne i Nancy eller på det nærliggende hotel med den øvrige kommunale Nyborg-delegation på besøg i Nancy, målby for dette års fjerde etape i Tour de France.

Det var nok så meget det, han blev vidne til efter løbet, der interesserede ham i sin egenskab af Nyborg Kommunes tour-de-france-chef med henblik på løbets afvikling i Danmark om to år.

- Det kom ærlig talt lidt bag på mig, at inden for et meget kort tidsrum blev løbet afsluttet, rytterne tog mod området ved sejrspodiet, og minsandten om ikke tilskuerne og rytterne stimlede sammen. Jeg har aldrig oplevet en sport, hvor udøvere og tilskuere kommer så tæt på hinanden, sagde Tue Kempf efter løbet i Nancy.

Iagttagelsen er væsentlig i forhold til indretning af målområdet i Nyborg kort efter broen, når løbet i 2021 kommer til Danmark.

- Der er to ting, vi skal have styr på. For det første skal der være godt med plads til, at rytterne kan komme til ved opløbet, sejrsceremonien og møderne med pressen og publikum lige efter. Og så skal vi have styr på det flow, tilskuerne udviser, altså hvordan deres adfærd er, hvor og hvordan de begiver sig hen og hvornår. Det er alt sammen noget, vi skal bruge megen tid på at gennemtænke, sagde Tue Kempf.