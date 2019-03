Nyborg destilleri lancerer whisky på heftige 68,6 procent

Nyborg: Til Whiskymessen i Kolding lørdag 2. marts lancerede Nyborg Destilleri den sandsynligvis stærkeste single malt whisky nogensinde - uden for Skotland. Den spektakulære whisky har fået navnet "Rocket Man from everywhere" og med dens alkoholstyrke på 68,6 procent er det ikke et tilfælde.

- Rocket Man vil med garanti tage dig med op til stjernerne, hvis du kan få fingre i en af de kun 19 flasker, der tappes lyder det i pressemeddelelsen fra Nyborg Destilleri. I 2014 blev et whiskyfad på blot 30 liter fyldt med hvad der fem år senere skulle blive til Rocket Man. Fadet har gennem årene oplevet meget stor fordampning, hvorfor det kun er blevet til 19 hele flasker på 70 centiliter. Rocket Man er lavet på let bøgerøget malt, som normalt kun bruges i Bayern til at lave Rauchbeer. Fadet på de 30 liter er lavet af amerikansk hvideg, og blev oprindeligt fyldt i den kolde kælder på Ørbæk Bryggeri, hvor temperaturen lå stabilt omkring 10 grader.