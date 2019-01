Nyborg Kommune får ikke besøgt deres anbragte børn og unge. En ny status viser i hvert fald, at det står skidt til med sagsbehandling og dokumentationen på området. Kommunen har i flere år kendt til problemet og har siden 2015 haft en task force til at hjælpe sig. Men det har ikke haft den store effekt.

- Task forcen går her i 2018 så ind og endevender nogle sager for at se, om vi har nået de mål, vi har sat. Og det har vi jo så ikke, fortæller Anja Kongsdal (V), der er formand i Social- og Familieudvalget.

- Den er jo grundlaget for anbringelsen, så det skal virkelig være i orden. Jeg vil næsten sige, at den er det allervigtigste, for her undersøger man, om barnet overhovedet egner sig til en plejefamilie. Så den skal altså være på plads og det er et lovkrav, fortæller Thomas Vorre.

Statussen viser også, at det står skidt til med inddragelse børnene. Det gælder særligt børnesamtalerne, som ellers er lovpligtige og skal sikre, at barnet har det godt i plejefamilien eller på deres institution.

Opgørelsen viser, at der i sager med anbragte børn under 15 år mangler handleplaner i otte ud af 64 sager. For unge over 15 år mangler der handleplaner i 7 ud af 41 sager.

- Man er da altid ked af, at tingene ser ud som de gør. Men så er det godt, at der kommer nogen udefra (task forcen red. ), da vi som organisation kan blive blind for nogle ting. Så det er fint, der kommer nogle eksperter og kigger os over skulderen, siger Dorthe Dahlstrup.

- Det er svært at rekruttere folk med erfaring. Vi har mange nyuddannede, og der går altså et stykke tid, inden man er inde i det komplekse lovområde. Der kommer også nogle akutte ting, og vi har også lige fået nyt it-system, fortæller Dorthe Dahlstrup.

Både socialchefen og udvalgsformanden forklarer også problemet med, at det generelt er svært at fastholde og rekruttere nye socialrådgivere.

- Vi har sagsbehandlere, der brænder for deres arbejde. Det skal forstås på den måde, at det tit og ofte er den udførende del, der kan være det mest spændende, så dokumentationen og det administrative er blevet nedprioriteret, siger Anja Kongsdal.

- Jeg har en opfattelse af, at der er en klar aftale mellem sagsbehandlerne og plejefamilierne om, hvad der skal arbejdes med. For når jeg går ned og spørger sagsbehandlerne, kan de give et klar svar. Og det synes jeg er positivt, fortæller socialchef i Nyborg Kommune Dorthe Dahlstrup.

Hos kommunen har man dog et indtryk af, at sagsbehandlerne har været på besøg hos plejefamilierne og institutioner for at lave de nødvendige samtaler og handleplaner.

Ikke et kvalitetsstempel

Formanden for Plejefamiliernes Landsforening er dog ikke af samme overbevisning. Det er ifølge ham ikke en god ting, at kommunen skal have hjælp af udefra.

- Det er meget kritisabelt. Det er ikke et kvalitetsstempel, at de kommer ind og kigger på det. Tværtimod. Det er jo fordi, de ikke selv kan styre deres administration. Det svarer jo lidt til at have en værge - at de er så dårlige til det selv, at de skal have hjælp udefra, siger Thomas Vorre og fortsætter.

- Når kommunerne ikke kan styre deres egen administration, vil jeg som plejefamilie og som formand for PLF være bekymret.

I statussen, der er fremlagt på Social- og Familieudvalget, er de mest væsentlige pointer fremlagt. Mandag, 21. januar, offentliggøres en større og grundigere undersøgelse, der er lavet af task forcen. Når den er fremlagt, stopper samarbejdet mellem kommunen og taskforcen. Det bliver med andre ord op til kommunen selv at nå de nye mål.

- Vi vil gøre, hvad vi kan, for at løfte sagsbehandlingsarbejdet igen, men det tager tid, når der er et efterslæb, konstaterer Anja Kongsdal.