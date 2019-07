Nyborg: Nyborg Voldspil vil forblive tro mod traditionerne.

Men med et twist.

Det fastslog formanden for Nyborg Voldspil, Jesper Bech Madsen, da han i går lod de 100 gæster i Fyens Stiftstidendes Café Stiften få et kig ind i fremtiden for Danmarks ældste friluftsteater.

- En af vores opgaver er at vise nogle af de klassiske forestillinger, så mange mennesker har lært at holde af. Det er derfor, vores 80 års jubilæumsforestilling er "Frøken Nitouche", fortalte han.

Men Nyborg Voldspils fremtidige repertoire vil også få et twist, som det, manuskriptforfatter og instruktør Flemming Jensen har givet jubilæumsudgaven af "Frøken Nitouche".

- Vores repertoire skal krydres med noget andet ind imellem. Som det for eksempel bliver tilfældet, når vi til næste sætter Sebastians "Cyrano" op på friluftsscenen. Men Nyborg Voldspil er en stor forretning med et budget på tre millioner kroner, så vi er også nødt til at lave noget, publikum gerne vil se. Og det skal så gå op i en højere enhed med forestillinger, som skuespillerne og musikerne også gerne vil være med i, forklarede Jesper Bech Madsen.