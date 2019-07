Nyborg Voldspil. Ros til Frøken Nitouche

Årets voldspil, Frøken Nitouche - med et twist, er en dejlig oplevelse. Undertegnede, der har set samtlige voldspil fra 1939, har aldrig været så begejstret som ved premieren her i 2019.

Sikken et twist med utallige jokes flyvende rundt i luften , en morsom modernisering af Frøken Nitouche, uden ødelæggelse overhovedet. Vi var i Sommer i Tyrol, Can-Can og Me Too, og kendisser besøgte os, bl.a. Ghita Nørby i en lige så flot påklædning, som var det den rigtige Ghita.

Celestines opdatering af de unge klosterelevers sange er fantastisk morsom, og publikum havde det dejligt, for de morede sig, de havde en sjov aften. Flemming Jensen er utrolig dygtig. Han har gjort Voldspillet en stor tjeneste, han har ført det "up to date".

Hertil kommer alle de dygtige voldspillere (mange kan man kende fra tidligere år), der viser evnen til at følge med tiden og leve sig ind i Flemming Jensens manuskript, og ikke mindst den skønne natur omkring scenen, de smukke høje træer, der danner baggrund - ja selv myggene er smukke, når de flyver ind i projektørlyset.

Ligesom tidligere år bliver man modtaget med stor venlighed og vist til rette af de frivillige parkeringsvagter, programsælgere, billetkontrollører, kort sagt alle. Tak for en dejlig aften til alle.