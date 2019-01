Nyborg: Vandet har toppet

Nyborg: Højvandet i Nyborg er toppet, og vandstanden stille og roligt på vej tilbage mod normalen.

I følge DMI's automatiske målestation på Slipshavn stod vandet højst omkring klokken fire onsdag morgen, hvor der blev målt 126 centimeter over dagligt vande. Det er lidt mindre end ved højvandet for en god uge siden. Dengang toppede det ved 132 centimeter.

Stiftstidende tog en tur rundt langs havnen lidt efter klokken seks onsdag morgen, og her var der stadig højt vand i havnen, men ikke noget, der truede bygningerne. I Havnegade pumper Beredskab Fyn stadig og vejen er spærret, men det er jo efterhånden ren rutine. Det handler som så ofte før om at pumpe vand fra voldgravene ud i havnen for at undgå oversvømmelser i byen.