På spørgsmålet svarede sundhedsministeren, at man kunne fristes til at tro, at der blandt socialdemokraterne forsøges at piske en stemning op blandt borgerne som følge af sundhedsudspillet. Derudover tilføjede hun, at sundhedsudspillet ikke lægger op til ændringer hos de lokale sygehuse.

- Med Odense Universitetshospital som centrum for sundhedsfællesskabet på Fyn og med en bestyrelse i Aarhus, kan ministeren så garantere, at regeringens sundhedsreform ikke vil betyde færre afdelinger og funktioner på sygehusene i Nyborg og Svendborg og sygehusenheden på Ærø?".

Det udnyttede den tidligere socialdemokratiske borgmester Erik Christensen (S) til at få svar på, hvorvidt man som lokal skal frygte for Nyborg Sygehus som følge af regeringens sundhedsudspil. Derfor spurgte den tidligere Nyborg-borgmester sundhedsministeren, Ellen Thrane Nørby (V), om hun kunne garantere for Nyborg Sygehus:

NYBORG/CHRISTIANSBORG: Forleden var der i Folketingssalen mulighed for at stille spørgsmål til de relevante ministre.

Savner svar

Ministerens svar var dog ikke tilfredsstillende for Erik Christensen. Han savner konkrete svar på, hvordan regeringen har tænkt sig at effektivisere uden at røre ved de lokale sygehuse.

- Det, der står i deres eget udspil, er, at sundhedsforvaltningerne, som overtager driften af sygehusene i stedet for regionerne, skal gøre det mere effektivt, og dét fik jeg ikke svar på betydningen af.

Nyborg-politikeren frygter, at sundhedsudspillet fra regeringen i fremtiden vil have store konsekvenser for Nyborg Sygehus.

- Når ministeren siger, at der skal være en mere effektiv drift, så bliver jeg urolig. For her kan jeg godt frygte, det på sigt betyder, at nogle af de små sygehusenheder risikerer at lukke.