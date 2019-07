Nyborg Svømmeklub sætter fokus på vandsikkerhed

Nyborg: I uge 32 afholder Nyborg Svømmeklub for første gang Ocean Rescue Camp. Det er en livredningscamp på stranden for børn fra 8-års alderen til unge på 15 år.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra svømmeklubben.

18 børn og unge er tilmeldt tre dages camp ved Storebæltsbadet, Østerøvej 33, 5800 fra mandag 5. august til onsdag 7. august kl. 9-12.

Ocean Rescue Camp er et gennemprøvet koncept udviklet af DGI Svømning, som tidligere har været afholdt andre steder i landet. Nyborg Svømmeklub vil med afholdelsen af campen gerne give deltagerne viden om og færdigheder i selvredning og livredningsaktiviteter på stranden.

At rykke aktiviteter fra svømmehallens trygge rammer ud på stranden kræver gode forberedelser. Instruktørerne og den sikkerhedsansvarlige har alle gennemgået kurser i livredning og undervisning på stranden.

På stranden er der mange flere ubekendte faktorer som der skal tages hensyn til. Vanddybden, temperaturen og selvfølgelig vejret. Svømmeklubben krydser derfor fingre for, at man får solskin under campen.