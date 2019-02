Nyborg: Museum tilbyder leg og læring i vinterferien

Østfyns Museer har fundet formlen, når det kommer til at fange det yngre publikum. Borgmestergården er i vinterferien omdannet til et levende museum.

NYBORG: De fleste nyborgensere kender Borgmestergården som byens gamle hjerte, hvor man enten som skoleelev eller besøgende er blevet guidet igennem 1600-tallets levevis.

Østfyns Museer, som driver stedet, har dog i vinterferien valgt at gøre museumsoplevelsen mere aktivt og børnevenligt, hvilket der indtil videre i vinterferien har været en stor succes.

- Allerede da vi åbnede mandag oplevede vi stor interesse fra især børnene. Det er tydeligt, at det er lykkes os at skabe et museum, som børnene kan finde interessant. Fortæller museumsvært Sara Hanghøj, der i dagens anledning har iklædt sig traditionelle klæder.

Med hjælp fra frivillige fra lokalområdet er det lykkes for Østfyns Museer, at omdanne det gamle museum til et kombineret lege- og lærested, hvor børnene tydeligvis trives. Én af dem er 8-årige Valborg.

- Jeg synes det er sjovt, fordi man kan få lov til at lave sjove ting som at sy, fortæller Valborg, der samtidigt får nøje instruktioner fra den frivillige Kirsten Andersen, som pædagogisk hjælper Valborg med at lave et lille jordbær af stof.

En anden frivillig, 70-årige Aksel Andersen, fortæller, at museet har været innovative i forhold til at finde på nye idéer, som skal lade børnene lege, imens de lærer.

- Vi fik den idé at bruge små mursten fra museet i Kolding som et redskab til leg. Børnene lærer her ved mig om byggemåderne munkeforbandt og polskforbandt, samtidigt med de selv bygger dem med lim og de små mursten.

Rundt om i museet vrimler det med børn, som enten leger eller fascineret følger med. Den unge Valborg er da heller ikke i tvivl.

- Det er ikke sidste gang, at jeg er her.

Sara Hanghøj er også overbevist.

- Den aktive del af museet bliver også fremtiden, det er sikkert.

Borgmestergården er åben med aktiviteter frem til fredag i tidsrummet 11-15.