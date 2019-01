Nyborg Kommune sendte 18. december et brev til Udlændinge- og Integrationsministeriet, der kræver svar på kommunens forståelse af loven. Det i forbindelse med sagen om familien Abdisalan Hussein, der står i et limbo. Kommunen afventer stadig svar.

- Og det er sådan, at udlændingeloven har forrang for folkeskoleloven, hvilket er et væsentligt punkt i det her, for så kan man ikke bruge argumentet med skolegang, for når der er søgt asyl, er det af vores opfattelse, at udlændingeloven så gælder, lyder det fra borgmesteren.

Han oplyser desuden, at der kommunen senere er blevet bekendt med, at der i undervisningsminister Merete Riisagers (LA) svar på Alex Ahrendtsens (DF) paragraf tyve-spørgsmål ikke var taget hensyn til, at børnene i dette tilfælde havde søgt asyl.

- Vi er ikke i tvivl om, at vi har handlet korrekt, for på baggrund af den vejledning, vi har fået fra Udlændingestyrelsen, har vi handlet korrekt. Men der har været en stor dækning af det her, og nu vil vi vide, hvad der er gældende lov her i landet, siger borgmesteren.

Sender I det her brev, fordi I pludselig er blevet i tvivl om, hvorvidt I har handlet rigtigt i den her sag?

- Der har været meget debat om det her, og der står mange steder, at vi har 'lukket kassen'. Vi har sådan set haft en lovhjemmel til at lukke for ydelserne, og vi kan ikke bruge penge på noget, loven ikke hjemler, siger borgmester Kenneth Muhs (V).

Men nu kræver Nyborg Kommune selv svar fra ministeriet. Det i et brev sendt 18. december, hvori kommunen efterspørger en bekræftelse på, at de har tolket loven rigtigt - og dermed handlet efter bogen i sagen med Abdisalan Hussein-familien.

Stiftstidende søgte i december svar på, i hvilket regi familien hører under, når der afventes svar på asylansøgningen, men uden at få klart svar fra hverken Integrationsministeriet eller Udlændingestyrelsen.

Nyborg: Forvirringen er total og tolkningerne af loven på udlændinge-området har i debatten og sagen om familien Abdisalan Hussein fra Nyborg været vidt forskellig. Med udmeldinger fra både en udlændingeadvokat , en undervisningsminister , DF-politikere , kommune og lokalpolitikere , synes det stadig uklart, hvorvidt det er o.k., at familien er udelukket offentlige ydelser, når børnene har søgt asyl.

Den 5. december kunne Fyens Stiftstidende/fyens.dk fortælle historien om familien Abdisalan Hussein fra Nyborg, som har fået inddraget deres opholdstilladelse.Børnene har søgt asyl, så familien mangler svar fra Udlændingestyrelsen på, om de skal flytte på asylcenter eller udrejsecenter. Kommunen har stoppet for ydelserne, så familien er udelukket fra arbejde, skole og børnehave. Det har fået udlændingeadvokat Niels-Erik Hansen til at klage over kommunens håndtering af sagen. Rektor på Nyborg Gymnasium har ladet søstrene Roda, 16 år, og Ruwayda, 17 år, fortsætte i 10. klasse. Det skabte forbavselse hos folketingsmedlem Alex Ahrendtsen (DF), der 6. december bad undervisningsminister Merete Riisager (LA) om at gå ind i sagen. Hendes svar var, at det var ok at lade pigerne fortsætte. Elevrådet på Nyborg Gymnasium har startet en indsamling til familien. I den forbindelse fik rektoren også en hæderspris på 100.000 kroner, som han gav til indsamlingen. Familiens situation er stadig uafklaret, men fra mandag 7. januar fik familiens tre folkeskolebørn også undervisning på gymnasiet med hjælp fra rektor og en stab af frivillige undervisere.

Kommunen har sendt brev til Udlændinge- og Integrationsministeriet for at få klart svar på lovgivningen. Borgmester Kenneth Muhs (V) fortæller, at Nyborg ikke er den eneste kommune, der står med udvisnings-sager, hvori kommunen bliver nødt til at lukke for ydelserne, og at der derfor skal klarhed om lovgivningen i forbindelse med, at der søges asyl. Arkivfoto: Michael Bager

Gør det for andre kommuner

Det er ikke Nyborg Kommune, der hverken laver loven eller fortolker den, understreger Kenneth Muhs dog.

- Derfor ønsker vi at få det præciseret og få noget klarhed fra ministeriet. Så af den grund sendte vi brevet.

- Viser det sig så, at den vejledning vi har fået fra Udlændingestyrelsen, er forkert, jamen så skal den jo laves om, fortæller Nyborg-borgmesteren og henviser til, at det ikke kun er Nyborg Kommune, der står i en uafklaret situation.

- Der er jo 97 andre kommuner, der også står i den her situation (med udvisninger red.), så nu er det på tide, at nogen fortæller, hvad der gælder. Og det efterspørger vi så, siger Kenneth Muhs.

I har ikke hørt noget fra ministeriet endnu?

- Nej, men vi presser på for at få svar. Jeg går som minimum ud fra, at der kommer respons på det her, for alle har behov for en afklaring.

Udlændinge- og Integrationsministeriet bekræfter at have modtaget brevet og regner med, at der kommer svar til kommunen i næste uge.