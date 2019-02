Nyborg: Kolonihavehus rippet for værktøj

NYBORG: Det var kontant afregning for en kolonihavehus-ejer natten til mandag. Det lykkedes nemlig tyve at slippe afsted med et større arsenal af Makita værktøj fra et ulåst kolonihavehus ved Haveforeningen Helgetoften.

På grund af ombygning var døren til kolonihavehuset ikke låst, hvilket betød, at tyvene havde frit spil. Af politiets døgnrapport fremgår det, at der fra kolonihavehuset er forsvundet en el-sav, en sort skruemaskine med oplader og en rundsav - alle af mærket Makita. Derudover blev der også stjålet en isoleringskniv.

På Lyøvej blev der søndag eftermiddag anmeldt tyveri af en blå Volkswagen golf fra 2011, som fandt hjem igen klokken 12.00 næste dag.