Nyborg Kajakklub får støtte til nyt projekt

Nyborg: Målsætningen er at få endnu flere unge ud på vandet - og det gerne med masser af fart. Nyborg Kajakklub har fået 180.000 kroner i støtte fra Nordea-fonden til projekt Surfski, der skal gøre det endnu nemmere for kajakfolket at komme ud på vandet.

"Surfski er til fart, motion, sjov og konkurrence" hedder det i pressemeddelelsen fra Nyborg Kajakklub, der med donationen vil kunne sende endnu flere mennesker ud på vandet langs Nyborg Kommunes kyster. Surfski er en let og hurtig kajak, der kan surfe på bølgerne, og dermed tiltale unge mennesker.

Donationen kommer fra Nordea-fondens kystpulje på 50 mio. kr., der uddeles til projekter, som skaber aktivitet og styrker fællesskabet langs landets kyster.

- Kysten er klar, og vi er glade for, at Nyborg Kajakklub vil være med til at skabe nye stærke fællesskaber ved Nyborg, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv. Kystpuljen havde ansøgningsfrist i juli, og i alt forventes cirka 100 aktivitetsskabende projekter fra hele landet at få støtte fra Nordea-fondens kystpulje.