Nyborg Havn. Knud Theil vrøvler

Forleden kunne jeg læse i Fyens Stiftstidende, at den tidligere SF-politikker Knud Theil mener, at Nyborg Industrihavn aldrig skulle have været bygget. Dette ser han nu i bagklogskabens klare lys.

Havnen blev bygget under Børge Jensens ledelse, da han var borgmester. Han så muligheden for en storhavn her i Nyborg, "Fyns Havn", da alle forsætninger var til stede, blandt andet med en vanddybde på 11 meter. Han så samtidige muligheden for at bruge inderhavnen til boliger, som nu er i dag - bare ikke i hans udgave.

Men ved hans alt for tidlige død kunne det efterfølgende byråd ikke løfte arven.

Et byråd med blandt andre havneudvalgsformand Kurt Werner (V) blev en katastrofe for vores havne. Hans evner til at forhandle med Odense var ikke til stede. Det havde ellers hele tiden været tanken at lave det sammen.

På et møde i Odense blev han direkte uvenner med deres daværende havneformand. Det betød, at Odense gik selv og flyttede ud til Lindø, også kaldet Lindø terminalen. Det er grunden til, at havnen på Lindholm i Nyborg ikke klarer sig godt i dag. Det, Knud Theil siger, er derfor ganske enkelt noget vrøvl.

Kurt Werner hævdede dengang, at havnen ikke skulle styres direkte fra byrådet. Den skulle have egen økonomi, og vores daværende erhvervschef Jane Ellegård blev af ham direkte forbudt at arbejde med etablering af virksomheder på havnen.

Hr. Kurt Werner fik bygget "Lindholm Businesses Center", som var en kæmpe fejltagelse. Disse bygninger har faktisk stået tomme ind til nu efter skiftende konkurser.

Kurt Werner efterlod sammen med Niels V. Andersen havnen og kommunen med en kæmpe gæld. Derfor har kommunen efterfølgende måtte sælge ud af arvesølvet for ikke at komme under administration.

Dette glemmer den gode Theil. Du var også med med, hr. Theil!

De to efterfølgende borgmestre fra Venstre, Jørgen Terndrup og Kenneth Muhs, har ikke evnet at få erhverv til byen.

De ringer til konkurrenterne og spørger, hvad de skal gøre. Så hvorfor skulle Fredericia ikke sørge for sig selv - det ser vi blandt andet med krydstogtskibe.

De to gode projekter industrihavnen og indre havn er blevet til noget, som en politikker fra Kerteminde skrev i avisen sidste år: Noget lort.