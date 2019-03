Nyborg Harmoni Orkester giver forårskoncert i Ullerslev

Ullerslev: Søndag 7. april kl. 14.30 giver Nyborg Harmoni Orkester en forårskoncert i Kultursalen i Ullerslev.

Orkestrets dirigent Jesper Rützou Rosenkilde og programudvalget har sammensat et meget bredt program. Der vil bl.a. være genhør med "Robin Hood Prince of Thieves" Symphonic Suite. Og så er der fundet en solist blandt orkestrets egne medlemmer til at spille Mozarts Hornkoncert - 2. og 3. sats - nemlig Esmail Mozafari.

Der er flere solister. I nummeret "South Rampart Street Parade" vil Vicky Jensen være solist på fløjte, Henrik Salling på klarinet og Brian Schmidt på trompet. Til koncerten kan publikum også glæde sig til helt ny dansk musik. Orkestret spiller nemlig nummeret "Migrants", som er skrevet af Leif Munk Hansen. Nummeret blev uropført i november 2018 i Odense. Der er gratis entré.