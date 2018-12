Nyborg Handel: - Vi får to bymidter

Nyborg Handel kalder det romantik, hvis man forestiller sig, at et butikscenter på Nyborg Lynfrost trækker nye kunder til den historiske bymidte.

Nyborg: - Hvis det her ender med, at vi får et butikscenter på Nyborg Lynfrost, der er en spejling af de butikker, som i forvejen ligger i byen, så vil Nyborgs centrum ændre karakter meget voldsomt. De nye center bliver næsten lige så stort som alle bymidtens forretninger tilsammen. Vi får to bymidter på den måde.

Det siger formanden for Nyborg Handel, Ulrik Nielsen.

- Jeg har stor respekt for, at en investor vil lave noget spændende ud af Nyborg Lynfrost - for frysevirksomheden er jo slut. Men politikernes opgave er jo at vælge og vælge fra, siger Ulrik Nielsen.

- Og hvis man vælger et butikscenter på Nyborg Lynfrost, så mangler vi en diskussion af, hvad der skal ske med den historiske bymidte og satsningen på kulturarven, siger Ulrik Nielsen, der selv driver forretning midt i Nørregade midt i Nyborg.

- I min butik havde vi for nylig kunder fra Sønderjylland. De fortalte, at de synes, Nyborg er fantastisk by, fordi der er liv i bymidten, og fordi man kan handle her i modsætning til deres egen landsdel, hvor mange byer jo har fået store centre uden for byerne.

Ulrik Nielsen peger på, at det udspil, der kommer til et butikscenter på Nyborg Lynfrost minder om det, COWI-rapporten kalder "det store scenarium". COWI-rapporten blev bestilt af Nyborg Kommune sidste år til at analysere virkningerne af et butikscenter på Nyborg Lynfrost.

- Jeg har godt læst, at nogle politikere siger, vi ikke skal slå hinanden i hovederne med gamle rapporter. Men COWI-rapporten er det nyeste vi har, og den siger jo klart, hvad der sker, hvis man laver et stort center, der også giver plads til mindre forretninger på Nyborg Lynfrost.

- Og ejerne ønsker jo også en dagligvareforretning derude. På det punkt er Nyborg så velforsynet, at den ekstra omsætning kun kan tages fra de eksisterende forretninger, siger Ulrik Nielsen.

Venstre i byrådet har flere gange peget på, at ideen med en form for center på Nyborg Lynfrost er at genere mere handel i Nyborg alt i alt og forsøge at få nogle af de mange trafikanter fra motorvejen ned i byen.

- Det er efter min mening romantik at forestille sig det. Der er ikke nogen bud på, hvordan vi så skal styrke bymidten.

Ulrik Nielsen har tidligere kritiseret den såkaldte strategiske byplan, der er til offentlig høring lige nu.

- Gehl Arkitekter, der har lavet udspillet, har på en fiks måde udvidet bymidten helt ud til banegården og motorvejen. På den måde kan de sige at et muligt kommende butikscenter kommer til at ligge i "bymidten", siger Ulrik Nielsen.