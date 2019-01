Nyborg: Halskæde, armbånd, kontanter og Ronson lightere.

Det er, hvad der blevet stjålet i en ejendom på Vestergade i Nyborg fredag.

Tyven kom ind i huset ved at smadre et kældervindue, hvorefter tyven kunne nå hasperne, åbne vinduet og derefter spadsere indenfor. Tyven var rundt i hele huset og skaber og skuffer var blevet rodet godt igennem og snuppede altså lidt smykker, kontanter og to lightere.