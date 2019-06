Nyborg: Dyr, kommunal badebro er er ubrugelig efter en enkelt sæson

Sidste år indviede Nyborg Kommune to nye badebroer. Den ene af broerne - den på Fyns Badestrand - fik kun én sæson, for stranden ved Knudshoved har ændret sig så meget, at broen ikke længere kan nå ud i vandet.

Det er ikke, fordi broen har flyttet sig, men der er kommet så meget nyt sand til i bugten nord for Storebæltsbroen, at badebroen har mistet sin mening. Og der er tale om et solidt byggeri i beton og stål, som ikke lige lader sig flytte.

Men i år bliver broen ikke til meget sjov, for naturkræfterne ville det anderledes. Broen, der altså blev indviet i forsommeren 2018, ligger nu så langt inde på land, at kun det aller yderste af broen når ud i vandet.

Nyborg: Som en strandet hval ligger et af Nyborgs præstige-projekter fra sidste år: En smart og dyr badebro, der skulle gøre badelivet ved Fyns Badestrand nær Storebæltsbroen endnu mere spændende for badegæsterne.

Sådan skulle den nye badebro ved Fyns Badestrand uden for Nyborg have fungeret. Det lille firkantede legebassin mellem de tre broer ligger i dag inde på land og kan højest bruges som sandkasse. PR-tegning.

Et dynamisk sted

- Men hvordan kan det ske, at en dyr badebro kun fungerer én sæson, før den ligger ubrugelig, omgivet af sand?

- Kommunen havde rådgivere på projektet, og det ville selvfølgelig have været dejligt, hvis de havde advaret mod placeringen. Kystdirektoratet var også med i processen, men de forholdt sig kun til det lovgivningsmæssige. Kystzonen er jo et dynamisk sted, og stranden forandrer sig fra år til år, siger Elisabeth Oxenbøll Sørensen.

Nyborg Kommune brugte 1,2 millioner kroner på to badebroer, der efter et langt tovtrækkeri med Kystdirektoratet blev indviet sidste år. Den anden bro, der ligger længere mod nord ved restaurant Lieffroy, ligger stadig, hvor den skal, og er i øvrigt netop nu ved at blive gjort klar til sommeren.

Allerede sidste sommer var der i øvrigt klager over broen ved Fyns Badestrand. Broen er formet som en firkant med et lille bassin i midten, men her var der ofte så meget tang netop her, at ingen kunne bruge broen.