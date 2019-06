Nyborg Destilleri: Nye kræfter i køkkenet

Nyborg destilleri har fået ny kok, med stor interesse for øl og spiritus

I restauranten på Nyborg Destilleri sidder gæsterne på Carl Hansen-stole, der er drejet af den samme danske stilkeg, som bliver brugt til at producere de whiskyfade, gæsterne kan nyde synet af, mens de indtager deres måltid.

Netop den tætte forbindelse mellem restaurant og destilleri passer godt ind i Thilde Gilling Andersens tilgang til mad.

- Jeg har stor interesse i øl og spiritus og bruger alkohol i flere af mine retter, siger kokken og konsulenten, der er helt ny i jobbet.

Thilde Gilling Andersen er netop vendt hjem fra Chigaco, hvor hun har været på Band of Bohemia, som er en Michelinrestaurant med fokus på øl. Hun har tidligere været køkkenchef på Kolonihagen Frognar i Oslo og har været med til at åbne Kompasset i Nyhavn.

- Jeg er udlært i København med rødder i det franske køkken. Min tilgang er en tvist på gamle franske og danske retter. Der er mange af mine retter, der rent udseendemæssigt kan ligne noget fra Japan. Jeg kan godt lide at holde det simpelt og æstetisk. Jeg går lidt efter det italienske princip med, at der ikke skal være for mange ingredienser. Til gengæld skal de være gode, siger Thilde Gilling Andersen og fortsætter.

- Der kommer til at være meget fokus på smørrebrød til frokost. Jeg har for eksempel en sort sild som jeg gerne vil introducere. I gamle dage på Vestsjælland lagde man en hel sild på grillen og forkullede den. I min version er silden marineret i gin og bliver flamberet.

Mange af de steder, hvor Thilde har arbejdet tidligere, har som Nyborg Destilleri alle haft en stærk økologisk profil. Det kan dog give visse udfordringer, når man også vil bruge lokale råvarer.

- Vi prøver så vidt muligt at bruge danske råvarer. Men mange af de økologiske produkter kommer fra Sydeuropa, så det er lidt en kunst at sammensætte en menu, hvor man bruge danske økologiske varer. Men jeg finder helt sikkert på noget, siger Thilde Gilling Andersen.