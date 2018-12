Nyborg: Det slår hverken seertallene hos Olsen Banden eller en god håndboldkamp i tv. Men der er faktisk folk rundt omkring, som ser med, når Nyborg Byråds møder sendes direkte via Facebook. Derfor besluttede byrådet tirsdag aften at forlænge forsøget med at sende byrådsmøderne ud med primitivt udstyr via Facebook. Foreløbig er fire møder sendt live, og nu fortsætter man ind i det nye år til og med mødet i marts.

Forsøget med live-udsendelse af byrådsmøderne startede i august, og ideen var at høste nogle erfaringer, inden byrådet eventuelt vedtager at gå ombord i en aftale med et firma om en mere professionel tv-produktion. Men undervejs har det altså vist sig, at der er pæn interesse for udsendelserne via Facebook, selv om der har været en del teknisk koks.

- Det er positivt, at der er interesse for at se udsendelserne, og vores forsøg har gjort mig lidt klogere, sagde Jesper Nielsen (S) under byrådsmødet.

- Da jeg var med til at foreslå livestreamingen, regnede jeg med, at vi skulle indkøbe ekstern hjælp, men der bestemt fordele ved, at vi sender det ud via Facebook, og ikke via en eller anden hjemmeside. For kommunen har mange følgere på Facebook, og nogle af dem ryger måske ind og følger et byrådsmøde, som de ellers ikke ville have gjort. Jeg håber ordningen bliver permanent, sagde Jesper Nielsen.

Også Carsten Kudsk havde pæne ord om den nuværende ordning, som han kaldte "amatøragtig".

- Jeg har en god mavefornemmelse for den måde, vi gør det på nu. Det er godt, at vi ikke bruger en formue på det, sagde han.

Byrådsmøderne bliver optaget og udsendt med en helt almindelig smartphone, men det har givet problemer med lyden. Nu forsøger man med eksterne mikrofoner og ekstra kameraer at forbedre kvaliteten af udsendelserne. Der er dog stadig teknisk kludder - blandt andet begyndte billedet fra mødet tirsdag pludselig at snurre rundt, og telefonen måtte genstartes, før der kom ro på.

Seertallet er forskelligt, men Stiftstidende tjekkede undervejs, og på det tidspunkt så 30 borgere med. Det var betydeligt flere end antallet af tilhørere i byrådssalen.