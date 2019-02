Ny ventilation for 1,2 mio. kroner: Ullerslevs svedige motionister køles ned

Et nyt ventilationsanlæg til 1,22 mio. kroner skal nedkøle de cirka 1800 medlemmer i Ullerslev Gymnastik og Motion under hverdagens svedige udfoldelser for mere velvære.

Ullerslev: Frisk luft - masser af frisk luft. Det er helt afgørende, når de cirka 1800 medlemmer af motionscentret i Ullerslev Idrætscenter sveder sig igennem dagens motion på spinning-cykler eller på de store maskiner, hvor der skal trykkes og hives igennem med både arme og ben. Men det kniber med at få kølet de mange motionister og gymnaster ned under de daglige udfoldelser. Ifølge formand Per Sønder så fungerer det nuværende ventilationsanlæg fungerer ikke efter hensigten, og det har betydet masser af gener og frustrationer for medlemmer af foreningen Ullerslev Gymnastik- og Motion. Klubben har søgt Nyborg Kommune om et helt nyt anlæg, der kan puste frisk luft ind i motionen. Og det ser ud til at lykkes. Et ny ventilationsanlæg med køl til 1,22 mio. kroner installeres inden længe, og det bliver med en egenbetaling fra foreningen på en fjerdedel af den samlede udgift - cirka 0,3 mio. kroner.

- Det er jo nødvendigt, at brugerne kan trække vejret. Og selvfølgelig vil vi gerne være med til at løse deres udfordring. Den har klubben haft, siden hallerne brændte i tidernes morgen - for ventilationen har ikke været gearet til de mange medlemmer og den seneste udbygning på 90 kvadratmeter, påpeger formand for Kultur og Fritidsudvalget, Erik Rosengaard (V) og uddyber: - Klubben er den største forening i Nyborg Kommune og en mega-succes med 1800 medlemmer. Der bor vel 2800 personer i Ullerslev, så der er stor opbakning til gymnastik og motionscenter i byen. Han peger på en veldrevet forening, hvor 70 instruktører får vejrtrækningen og pulsen i vejret hos de mange motionister i alderen 15-90 år - hvad enten det er kredsløbs- og styrketræning, indoor cycling, rygtræning, pilates, powerhoop, eller Zumba.

Frisk luft fra 1. juli Det nye ventilations- og køleanlæg skal installeres, mens der er mindst tryk på lokalerne. Så det bliver formentlig i maj eller juni, at håndværkerne går i gang med at lægge de store ventilationsrør hen over hallens tag, så den friske luft er tilbage i motionscenter og træningslokaler fra 1. juli. Men inden det når så langt, så kan formand og kasserer berette om det forgangne år i motionen. Det sker på generalforsamlingen, 26. februar, i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter.