Ny vært vil gøre tingene på sin egen måde

Mikkel Lindholm er uddannet kok og vil tilbringe en del af tiden i køkkenet. Men han lægger samtidig stor vægt på at være synlig i rollen som vært. Det svarer til at inviterer gæster på besøg derhjemme - med den afgørende forskel, at man ikke spiser med ved bordet, forklarer han med et smil. Foto: Kasper Riggelsen

En æra er slut, når Mette Jensen takker af som vært for Ullerslev Forsamlingshus med udgangen af juli. Men det bliver i familien. Stedets nye ansigt udadtil, 35-årige Mikkel Lindholm, er nemlig gift med hendes niece. Med sig tager han 18 års erfaring indenfor branchen.

Ullerslev: Han skulle ikke bruge mange øjeblikke på at beslutte sig, 35-årige Mikkel Lindholm fra Nyborg, da han midt under en konfirmation i foråret fik opsnappet nyheden om, at jobbet som vært for Ullerslev Forsamlingshus blev ledigt fra 1. august. - Jeg er kommet i forsamlingshuset gennem mange år, og for mig har det altid været forbundet med en helt særlig atmosfære. Samtidig har jeg gået med en drøm om at blive selvstændig, lige siden jeg gik ind i branchen som 17-18 årig, fortæller Mikkel Lindholm. Ullerslev Forsamlingshus har haft den samme vært i mere end 20 år i form af Mette Jensen, der tog over efter sin mor, Mona Jensen. Den samme familie har med andre ord tegnet forsamlingshuset udadtil gennem cirka 40 år.

Det bliver lige på og hårdt for forsamlingshusets nye vært, Mikkel Lindholm, der skal håndtere ikke mindre end seks selskaber i løbet af de første fire arbejdsdage. Blandt dem hans egen velkomstreception, der samtidig fungerer som et farvel til forsamlingshusets vært gennem mere end 20 år, Mette Jensen. Foto: Kasper Riggelsen

Én bliver til to Og det slutter ikke her. Mikkel Lindholm er nemlig gift med Mette Jensens niece, Christina Lindholm, og det var faktisk gennem familiemedlemmer, at han fik nyheden om den ledige værtsrolle serveret. - Allerede da vi sad til konfirmationen, kunne jeg mærke på både mig selv og min hustru, at den stilling skulle vi bare søge. Jeg gik da også hjem og skrev en ansøgning med det samme, fortæller han og tilføjer, at nok er det ham, der er forsamlingshusets nye ansigt til at begynde med. Men planen er, at han får følgeskab af sin hustru allerede fra 1. september, så de fremover kommer til at fremstå som et værtspar. Af samme grund deltog hun i jobsamtalen med forsamlingshusets bestyrelse. - Hun er uddannet køkkenassistent og kan mange af de samme ting som mig, så vi kommer til at supplere hinanden. Den præcise arbejdsdeling har vi ikke aftalt endnu, men som uddannet kok kommer jeg naturligvis til at tilbringe en del tid i køkkenet, mens vi deles om mange af de andre opgaver, fortæller han.

God timing Mikkel Lindholm, der er født og opvokset i Herlev, blev uddannet som kok i 2007. To år senere flyttede han til Fyn, hvor han blev ansat på Hotel Nyborg Strand. Siden har han været en tur forbi Dansk Industris konferencecenter på Gl. Vindingevej i Nyborg, og var i et halvt år køkkenchef på Thaisenhus lidt uden for Ringe, før han fik tilbudt en stilling som kok og siden souschef på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. Her var han i fire år, før han sagde op for at blive vært i forsamlingshuset. - Tiden var inde til det. Efterhånden har jeg samlet så meget erfaring både som kok, souschef og køkkenchef, som jeg kan bruge. Samtidig har vores to børn nået en alder, hvor de er tilpas selvstændige, siger Mikkel Lindholm. Han lægger heller ikke skjul på, at det har været svært at sige nej til muligheden for at bygge videre på en succes med 230-240 arrangementer om året. - Det har betydet rigtig meget for vores beslutning. Jeg kan takke de forhenværende værter for, at jeg kommer til et sted, hvor bogen er fuld flere år frem. Selvfølgelig er det en tung arv at løfte, ikke mindst fordi min egen familie har en stor andel i succesen. Jeg vil gøre alt for at videreføre det, men jeg vil også gøre stedet til mit eget, fortæller han.

Tre grundregler Det var også et af de vigtigste råd, som Mette Jensen har givet ham med på vejen. - Du skal tænke på, at jeg bare er en kogekone, mens du er en kok, sagde hun til mig og mindede mig om, at jeg skal gøre tingene på min egen måde. Og det er lige præcis, hvad jeg har tænkt mig at gøre, siger Mikkel Lindholm. Endnu har han ikke lagt sig helt fast på konceptet. Men han fremhæver alligevel tre ting, som har betydning for ham: Maden skal laves fra bunden, kundernes ønsker er i centrum, og så skal man værne om den særlige forsamlingshuskultur. For eksempel skal det fortsat være muligt selv at medbringe drikkevarer og småkager til kaffen, og priserne skal også holde sig indenfor rimelighedens grænser. Udgangspunktet for en treretters menu bliver 279 kroner. Dertil kommer drikkevarer. Man kan også vælge en helaftensmenu, der - ud over mad og drikke - inkluderer alt fra velkomstdrinks til natmad for 550 kroner pr. person.