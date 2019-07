Ny transportminister: Der skal være motionsløb på Storebæltsbroen igen

Broløb: Danskerne skal igen have lov til at løbe eller cykle over Storebæltsbroen. Det siger den nyudnævnte transportminister, Benny Engelbrecht (S), der knap havde nået at finde sig til rette på kontoret, inden han tog sin forgænger Ole Birk Olesens (LA) beslutning om at lukke af for motionsarrangementer på "kritisk infrastruktur" og smed den i papirkurven.

- Jeg har hele tiden været uenig i den beslutning, min forgænger traf, og derfor har jeg ikke været et sekund i tvivl om, at det er fornuftigt at lave den om. Derfor er de en af mine første formelle beslutninger at sikre, at der fremover kan laves motionsevents på blandt andet Storebæltsbroen, siger Benny Engelbrecht til avisen Danmark.

Beslutningen om at åbne for motionsløb igen er som beslutningen i 2017 om at lukke truffet rent administrativt, så den nye minister ikke har skullet finde politisk flertal for den. Det havde næppe været det store problem, da Ole Birk Olesen ud over regeringen blot havde Dansk Folkeparti på støttesiden for to år siden. Og i valgkampen gik daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ud og sagde, at Venstre aldrig havdet været begejstret for beslutningen og efter valget ville arbejde for at få motionsløb på broen igen. Til avisen Sjællandske udtalte Løkke, at han selv ville løbe med næste gang.

- Når det først er til næste år, er der jo tid til at træne, sagde han.

Broløbet Storebælt er i øvrigt et halvmaraton - 21,0975 kilometer.