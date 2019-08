Ny styregruppe på skoleområdet skal ikke diskutere indeklima

- I vores optik bliver man nødt til at tænke de fysiske rammer ind i den diskussion. De er nødt til at være i orden for at sikre den bedste indlæring hos eleverne og de bedste arbejdsbetingelser for de ansatte. Det gælder både i forhold til indeklimaet og skolernes indretning. Vi er også optagede af at få understreget, at vi fortsat ønsker en decentral skolestruktur, siger hun.

Det undrer Socialdemokratiets gruppeformand Sonja Marie Jensen, der minder om, at formålet med styregruppen netop er at sikre kvaliteten i fremtidens skole og daginstitutioner.

Alligevel ønsker et flertal i byrådet bestående af SF og Venstre ikke, at diskussionen om dårlig luft i klasselokalerne, støv og snavs på hylderne eller skolernes indretning i øvrigt bliver en del af det arbejde, som en ny styregruppe inden længe skal kaste sig over.

Skolestrukturen ligger fast

På et møde i Skole- og Dagtilbudsudvalget i denne uge forsøgte S for anden gang at overbevise de øvrige partier om det fornuftige i at se tingene i en sammenhæng, men uden held.

Ifølge udvalgsformand Suzette Frovin (SF) skal det ikke ses som et udtryk for, at man underkender de problemer med indeklimaet, som er dokumenteret i en ny undersøgelse.

- Jeg er slet ikke uenig i, at det fysiske læringsmiljø, herunder indeklimaet, har stor betydning. Men den del er vi allerede godt i gang med at tage hånd om, og vi ser ikke nogen grund til at starte forfra på den diskussion i den nye arbejdsgruppe.

- Formålet med arbejdsgruppen har fra begyndelsen været et andet, nemlig at imødegå de udfordringer vi står overfor i de kommende år med et meget svingende børnetal. Der er politisk enighed om, at vi ikke piller ved skolestrukturer. Vi har med andre ord de skoler, vi nu engang har. Men hvordan sikrer vi, at der fortsat er økonomi til at finansiere de mindre afdelinger, uden at det går ud over kvaliteten på de større skoler.

Svaret på det spørgsmål kan meget vel være, at der skal bruges flere penge på området i en periode, erkender Suzette Frovin.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det koster noget at holde liv i de små skoler. Men det er vi fra SF også villig til at betale, siger hun.