Ny stor musical-satsning på Bastionen

Nyborg: Inden længe begynder teaterproduktionsselskabet Damby&Wahlers opsætning af musical End of the Rainbow på Bastionen. Men allerede nu har de løftet sløret for deres næste musicalopsætning. Det er komedie musicalen Company fra 1970, der kommer til spille på Bastionen i september og oktober.

- Vi er utrolig stolte over at kunne præsentere denne klassiker for publikum, og vi er ikke mindst stolte af det talentfulde og rutinerede hold af skuespillere og musicalperformere, der har sagt ja til at medvirke. Der er nogle fremragende sangere iblandt, som mange vil kende fra landets bedste musicalscener, udtaler producent og medejer af Damby&Wahlers Allan Wahlers i en pressemeddelelse.

Musicalens musik og lyrik er skrevet af den anderkendte komponist og sangskriver Stephen Sondheim, der blandt andet er kendt for at lave musik og tekst til musicalerne Into the Woods, Sweeney Todd og West Side Story. Både den originale opsætning af Company og produktionerne af musicalen gennem de seneste årtier har vundet adskillige priser.