Ny rokade hos S i Nyborg

Derudover overtager han gruppeformandens sæde i Udsatterådet, mens nyt medlem af Fynbus' bestyrelse bliver Albert Pedersen i stedet for Per Jespersen.

Ud over posten som gruppeformand overtog Sonja Marie Jensen blandt andet titlerne som formand for Beskæftigelsesudvalget og Ligestillingsudvalget fra netop Vibeke Ejlertsen, som efterfølgende kritiserede tonen på det interne møde. Også flere navngivne medlemmer af lokalbestyrelsen tog afstand fra den nye stil og valgte at trække sig i protest.

Nyborg: Det slog gnister, da medlemmerne af den socialdemokratiske byrådsgruppe for cirka et halvt år siden skulle fordele posterne imellem sig. Forinden var Sonja Marie Jensen blevet valgt af medlemmerne som ny spidskandidat i Nyborg Kommune i stedet for Vibeke Ejlertsen, og på gruppemødet skulle den nye status veksles til reel indflydelse.

Ro i maven

Sidstnævnte fik tidligere i år nyt arbejde i 3F's hovedkontor i København, og netop hans ønske om at blive fritaget for en række politiske poster er en af de vigtigste årsager til den nye kabale, forklarer Sonja Marie Jensen.

- Derudover har jeg også selv, i forbindelse med at jeg blev formand for Beskæftigelsesudvalget, fået en masse nye opgaver. Derfor har det været nødvendigt at rykke lidt rundt, tilføjer gruppeformanden, der glæder sig over, at den nye rokade er faldet på plads uden de store armbevægelser.

- Vores gruppe har været gennem nogle store op- og nedture det seneste år, og der har været nogle meget dramatiske øjeblikke. Men jeg synes, vi har fundet en måde at arbejde godt sammen på for at lave socialdemokratiske politik for Nyborg Kommune. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Så jeg synes faktisk, at jeg med ro i maven kan sige, at det går den rigtige vej, siger hun.

Også internt i byrådsgruppen er der foretaget mindre ændringer. Mens Sonja Marie Jensen fortsat sidder på posten som gruppeformand, er Jesper Nielsen udpeget som næstformand i gruppen.

Den nye fordeling af udvalgsposter skal formelt godkendes af det samlede byråd. Det ventes at ske på et møde tirsdag, og ændringerne træder i kraft umiddelbart efter.