Ny plads til Christian IX: Biblioteket, industrikvarteret eller bunden af havnen?

Nyborg Kommunes Facebook-side rummer allerede mange bud fra borgerne på jernbanekongens nye plads. Vi har samlet et par håndfulde.

Knud Møller Hansen: " Jeg kunne godt forestille mig, at hans majestæt vil foretrække at stå med ryggen til det kommende slotsbyggeri ... Altså hans oprindelige placering".

Anette Jensen: "Hvis endelig han skal flyttes, så kan man slå 2 fluer med ét smæk og flytte ham ned til havnepladsen og kalde den Chr. IX Plads".

Linda Nielsen: "Skal I absolut bruge skattekroner på at flytte ham, så lad ham komme på bibliotekets grund, så han enten skal skue over slottet eller ned mod byen og hans gamle ståsted".

Lisbeth Henningsen: "Jeg ved ikke, hvor han skal stå, men synes det vigtigste er at få en Nyborghistorie hæftet sammen med ham. Hvad er fortællingen om, at man i vores by har en statue af netop ham stående?".

Mikkel Hansen: "Nede i den nye bypark, der kommer ved det gamle færgeleje, så kan de sejlende se ham, når de kommer ind til byen".

Mette Viby: "Han skal da stå ved den gamle hovedvagt i Adelgade og se ned mod skibsbroen".

Lillian Bech: "Manden skal forblive på Torvet, han har aldrig generet nogen i alle de år, han har stået der".

Thomas Leth Rasmussen: "Ved banegården? Den plads er så gold og historieløs i betragtning af, hvor central transport er for Nyborg. Og en god placering for en jernbanekonge, så kunne han tage mod pendlere og byens gæster".

Poul Carlslund: "Stil ham ud på depotet i industrikvarteret. Statuen har hverken historisk eller kunstnerisk betydning".

Henrik Harholm: "I havnen, så vi kan fremme dykkerturismen".