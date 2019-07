Ny påsat brand i Nyborg: Ild i sprængfarlig garage

Personalet i handicapcenter er rystet, efter at en ukendt gerningsmand har forsøgt at stikke ild på en garage med benzindunke og gasflasker.

Nyborg: Personalet i handicapcenteret Låddenhøj i Nyborg er rystet efter at have været udsat for et forsøg på brandstiftelse.

Forsøget på at stikke ild på en garage, hvor handicapcenteret blandt andet opbevarer benzindunke og gasflasker, blev opdaget allerede torsdag i sidste uge, men her troede personalet, at skaderne på garageporten var resultatet af et indbrud et par uger forinden.

Handicapcenteret ligger klos op ad en af de haveforeninger, hvor der de seneste tre måneder har været adskillige tilfælde af forsøg på brandstiftelse.

Afdelingsleder Hanne Asktrup blev først opmærksom på skaden på garageporten tirsdag formiddag.

- Det er tydeligt, at der var gjort forsøgt at starte en brand. Og da jeg havde de tidligere brande i området omkring vores institution in mente, så tænkte jeg, at politiet skulle tilkaldes, selv om selve brandskaden ikke så voldsom ud, fortæller hun.