Ny øl: Bryggeri og museum brygger videre på succesen

- Østfyns Museer har undervejs i brygningen af de tre øl hjulpet os med at finde frem til de ingredienser og smagsnuancer, som blev brugt for år tilbage, fortæller salgs- og marketingskordinator Gurli Kampmann fra Ørbæk Bryggeri.

Det sker som en opfølgning på den succes, som bryggeriet oplevede, da Ørbæk Bryggeri for et par år siden sendte deres Kongebryg på markedet. Denne øl tog butikkerne til sig, og dét er netop, hvad bryggeriet håber at kunne gentage.

Smag af middelalderen

De tre øl bager da også tydeligt præg af, at det er Østfyns Museer, som sammen med bryggeriet står bag øllen. Navene på de tre øl lyder således, Margrethe 1., Dannebrog og Valdemar Sejr, hvor den sidste selvfølgelig refererer til årets Danehofmarked, hvor netop Valdemar Sejr vil være i fokus.

Ifølge kommunikationschef fra Østfyns Museer Troels Malte Borch er netop reklameværdien grunden til, at museet fortsætter det utraditionelle samarbejde.

- Det er jo en anderledes form for reklame for et museum, men vi har oplevet god respons på vores tidligere samarbejde (Kongebryg, red.), som både blev en succes for Ørbæk Bryggeri og museet. Derfor har vi endnu en gang været inde over de nye øl, hvor vi har kunnet vejlede omkring hvilke ingredienser, som der blev gjort brug af i middelalderen, fortæller Troels Malte Borch.

De tørstige ganer må dog vente lidt endnu, for det er ikke sikkert, at alle tre øl bliver sat i produktion.

- Vi har øllene med til ølfestivalen i København, og så bliver de også solgt ved Heartland-festivallen. På baggrund af kundernes oplevelser her, vil vi i samråd med butikker og supermarkeder tage stilling til, hvorvidt øllene skal sendes på markedet, fortæller Gurli Kampmann.

De tre øl vil ellers dække ølkortet godt ind, da der er noget for enhver smag. Typerne er således Bock, Brown Ale og New England IPA.