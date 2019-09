Ny musikforening vil holde hemmelige koncerter

- Der vil helt sikkert også være dem, som synes, at det er for dyrt. Det er også OK. Man skal blive medlem, fordi man mener, at det kan betale sig, og fordi man deler en fælles passion for musikken. Det er netop fællesskabet, der skal være den drivende kraft, lyder det fra Susanne Blix

- En ting er at starte en musikforening op i Høje Tåstrup eller København, noget andet er Nyborg. Men det er dejligt, at så mange mennesker allerede nu har vist interesse, bemærker hun.

- I Høje Tåstrup er klubben styret meget professionelt og leverer masser af kvalitetsmusik. Det ville vi også gerne have. For mig handler det om at skabe en by, der er værd at leve i, forklarer initiativtageren.

Sammen med andre medlemmer af Bastionens bestyrelse og repræsentanter for kommunen har hun besøgt en række kulturhuse rundt om i landet for at hente inspiration. Og det var i den forbindelse, at man blandt andet stødte på musikklubben "Bag duggede ruder" i Høje Tåstrup, der har et lignende koncept.

Det særlige er, at arrangementerne ligger først på ugen, typisk på mandage eller tirsdage, og at de er forbeholdt klubbens medlemmer. Men frem for alt forbliver kunstnerne en hemmelighed, indtil de står på scenen, fortæller Susanne Blix, der er blandt initiativtagerne til den nye forening.

Nyborg: Konceptet er set før, blandt andet i København og Høje Tåstrup. Men grundidéen bag en ny musikforening med base i kulturhuset Bastionen i Nyborg er alligevel tilpas anderledes til, at det får en til at stoppe op og spidse ører.

Skepsis i opstarten

Selv om foreningen har fået en god start, er initiativet også blevet mødt med skepsis. Det bekræfter formanden for NGIF's koncertudvalg, John Sørensen.

- Vi har haft en del spørgsmål omkring opstarten. For eksempel, hvordan det kan være, at den stiftende generalforsamling blev annonceret på kommunens hjemmeside. Hvis jeg ønskede at starte en forening, var jeg nødt til at indrykke en annonce. Derfor har vi været en smule skeptiske, indtil vi fik konceptet forklaret. Hvis de ønsker at arrangere koncerter for en lukket kreds, skal de naturligvis have lov til det. Selvom jeg nu nok synes, at der er rigeligt med koncerter i byen i forvejen, bemærker formanden.

Han betragter ikke den nye forening som en direkte konkurrent, og sådan er den heller ikke tænkt, forsikrer Susanne Blix.

- Jeg ser den mere som et supplement til det bestående. Det er heller ikke sådan, at musikerne skal konkurrere med sig selv. Af samme grund har vi placeret arrangementerne tidligt på ugen, hvor de typisk har plads i programmet, og så er der sat begrænsninger på, hvor mange medlemmer der må være til stede for at det netop ikke skal ligne en traditionel koncert med 300-400 gæster, forklarer hun.

Det første arrangement i den nye forening finder allerede sted den 22. oktober.

Det har ikke været muligt at træffe Jesper Nielsen for en kommentar.