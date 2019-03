Ny frisør i Ullerslev: Jeg elsker kontakten med mennesker

ULLERSLEV: Det hele startede en mørk aften i januar, hvor Kamilla Nielsen var på aftentur med sin kæreste.

Den 27-årige kvinde og hendes kæreste kørte tilfældigt forbi Svendborgvej 20 i Ullerslev, hvor hun straks blev interesseret i de tomme lokaler, hvor der for nogle år tilbage havde ligget en kiosk. Hun gik derfor med det samme ind til ejeren for at forhøre sig om lokalerne, hvilket udviklede sig til, at Ullerslev fra mandag d. 11 marts får en ny frisørsalon ved navn "Spejlbilledet".

Ullerslev er ikke fremmed for Kamilla Nielsen, der både har spillet håndbold i SUS Ullerslev og i 2017 blev udlært fra en anden frisør i byen.

For den nyslåede salonindehaver er det kontakten og de forskellige dage, som driver hende.

- Jeg elsker kontakten med mennesker, og så kan jeg godt lide, at man kan gøre gode ting for folk på en anderledes måde. Samtidigt er de varierende arbejdsdage med forskellige kunder også noget, som jeg holder af, siger hun.

Kamilla Nielsen fortæller videre, at salonen adskiller sig fra andre frisørsaloner i byen ved at tilbyde tidsbestilling over nettet.

"Spejlbilledet" bliver ifølge Kamilla Nielsen en salon for hele familien, hvor kvinder, mænd og børn alle er velkomne.