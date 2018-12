Ny festival er kommet for at blive: Mere tryk på norden - i Nyborg

Storslaget med riddere i rustning på "den grønne" blev overværet af knap 700 gæster over to dage. Foto: Arkivfoto: Vibeke Volder

"Norden i Nyborg" er kommet for at blive, men aktørerne peger på plads til forbedringer i en version 2. Eventen finder sted igen næste år 14.-15. september 2019.

Nyborg: Nordiske kampdage i selskab med høstmarked på Torvet - og til akkompagnement af varierede musikalske tilbud på Bastionen, på biblioteket og i kirken - var på mange fronter et hit i starten af september. Premieren på "Norden i Nyborg" er forlængst slut. Evalueringen af eventen fra den selvbestaltede arbejdsgruppe er også nået ved vejs ende, og konklusionen er klar: - Vi har ramt en åre i vores bys dna, som virkelig kan noget. De mange forskellige tilbud hev helt nye målgrupper ind for at opleve kultur, hedder det blandt andet i arbejdsgruppens evaluering af septembers festival i Nyborg, som spredte sig gennem byen fra "den grønne" over Torvet til Bastionen. Der er dog også plads til forbedringer i en nystartet festival. Således skal der ifølge arbejdsgruppen mere tryk på det nordiske, som ikke var lige synligt i alle begivenheder i ugens løb. - Det er ikke nok, at "Danmark er en del af Norden", som det hedder. De historiske elementer med riddere i rustning og alskens godter i 23 bolsjefarvede boder på Torvet trak anslået omkring 5000 gæster. De fleste til handel og vandel i nordisk forklædning- mens knap 700 valgte at overvære storslaget, hvor de arme riddere slog sig løs med lanserne forrest.

Norden i Nyborg Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilgede 380.000 kroner til premieren på "Norden i Nyborg" i dagene op til - og i weekenden 8.-9. september. Kultur og Fritidsudvalget bevilgede 40.000 kroner.



Arbejdsgruppen bag "Norden i Nyborg" er musikskole, bibliotek, Bastionen, ungdomskole, Nyborg Slot, kirke og Bureauet Nyborg.



I alt 832 betalende gæster lagde vejen forbi arrangementer på Bastionen med indslag af nordiske gæster. Grand prix gruppen Eurovisious blev overværet af 285 gæster, mens live/talk show med blandt andet Bertel Haarder og nordisk musik kun havde 75 betalende.



Biblioteket toppede med 290 betalende til foredrag med Leonora Christine Skov, hvor knap en tredjedel kom fra hovedstaden og trekantsområdet. 60 personer kiggede indenfor på Roeds til nordisk musicalaften arrangeret af ungdomsskolen.



Oplæg til "Norden i Nyborg" 2019 præsenteres for Erhvervs- og Udviklingsudvalget, 14. januar.

Talkshow om Nyborg i Norden havde Janus Møller, Bertel Haarder og Lars Simonsen som gæster på Bastionen. Arkivfoto: Vibeke Volder

Blandet opbakning På Bastionen var det nordiske udtryk rykket ind på scenen over fem dage. Her løste knap 900 gæster billet til alt fra Mathilde Falch til en hitparade af nordiske grand prix numre. I alt syv forestillinger, som både talte en tætpakket sal, men også indslag, hvor der var langt mellem publikum. - Antallet af gæster på festivalen har gennemgående været fint. Det er alle enige om. Men det er klart, at der godt kan være mere sammenhæng i eventen, den kan godt fremstå mere visuelt gennem byen. Det er også noget med at nytænke høstmarkedet, som ikke kan være på Torvet næste år. Måske et mere moderne food-marked, fremhæver turistchef Sanne Hoffensetz Andresen og tilføjer: - Det er klart en event med et stort potentiale. Det er unikt for Nyborg, som har historien med. Norden i Nyborg kan ikke holdes andre steder end i Nyborg.

Grand prix var et hit Erhverv-og Udviklingsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget bevilgede samlet 420.000 kroner til Norden i Nyborg i den første version. Og her var bevillingen på 150.000 kroner til det nordiske høstmarked 68.448 kroner for meget. Ifølge arrangørerne var det en aflysning af et grisevæddeløb og usikkerhed om hvilke nordiske arrangementer, der skulle finde plads, årsag til det mindre forbrug. På Bastionen var det ubetinget største tilløbsstykke bandet Eurovisious, som trak røde lygter med 285 betalende gæster. Grand prix-klassikere med nordisk snit var et hit, mens det skuffede fælt med koncerten med Luna og Sund og de nordiske gæster, som var udset til at binde festivalen sammen. Her lagde kun 75 vejen forbi salen på Bastionen. Anderledes med alt, hvad der er gratis. Således toppede alt det søde på Torvet, hvor 450 munde smagte på slikket.

Forlænger sæsonen - Set ud fra et turismæssigt perspektiv, så er Norden i Nyborg med til at trække flere gæster til byen - også flere udefra. Norden i Nyborg har bidraget til yderligere at brede sæsonen ud, så vi afvikler noget hele året, påpeger turistchefen. Samlet vurderer arbejdsgruppen, at der er masser af potentiale i den nuværende form. Gruppen anbefaler dog, at der i et kommende Norden i Nyborg bør være en projektledelse, som kan levere - både strategisk og professionelt. Turistchefen påpeger, at de bedste events som julemarkedet og Danehofmarkedet også startede i det små, men voksede sig store med årene.