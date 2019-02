Ny fabrik i Nyborg deler vandene blandt naboerne

NYBORG: Tirsdag formiddag kunne en glad borgmester Kenneth Muhs (V) stå på den gamle NCC-grund og fortælle om etableringen af den kommende Elysium Nordic-fabrik. Men allerede få hundrede meter derfra var stemningen en anden.

69-årige Doris Dahl, der har boet på Provst Hjortsvej i 26 år, deler i hvert fald ikke den samme begejstring.

-Vi bliver ikke boende her, for der er larm nok i forvejen. Vi har allerede haft en ejendomsmægler ude for at kigge på huset. Det her gør det kun værre.

Doris Dahls hus er ét af de huse, som kommer til at ligge tættest på den nye fabrik. Hun er især træt af lugten og støjen fra de allerede eksisterende virksomheder på havnen.

Doris Dahl bakkes op af Malene Leegaard Larsen, som bor et par huse ned ad Kystvej.

-Min umiddelbare tanke er, at det ville være rart, hvis fabrikken kunne blive lagt udenbys. Vi bliver her i kvarteret i forvejen rigeligt generet af de nuværende fabrikker med skorsten, lugte og bilkørsel.