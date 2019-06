Den tidligere frisør i Nørregade 11 A er fortid, og butikslokalet undergår lige nu en forandring, hvor det er endegyldigt slut med frisørspejle og hårshampoo. I stedet vil det skumme af cappuccino og fadøl i lokalet, når den tidligere håndboldspiller og Café Anthons mangeårige indehaver, Jim Wichmann, slår døren op til sin ny café under navnet "Jimbo's Kaffebar."

Nyborg: Publikum i Nørregade kan inden længe se frem til et afbræk i deres shopping gennem Nyborg centrale hovedstrøg.

Rock og kaffe

Jim Wichmann har de seneste år arbejdet for Nyborg Kommune, men nu helliger han sig arbejdet som restauratør og nabo til Vinspecialisten og næsten nabo til PhotoCare.

- Jeg ta'r chancen og springer ud i det. Det er et stort skridt, medgiver Jim Wichmann, som i disse dage er gang med at indrette "Jimbo's Kaffebar".

Et navn - eller et brand - han allerede er kendt for gennem "Jimbo's Rock", som i årevis har været synonym med masser af god rock med Jim Wichmann som leverandør.

Toner fra dengang, da David Bowie og alle de andre koryfæer fra de store årtier toppede musikalsk.

Hvornår caféen slår døren op for publikum er endnu ikke helt på plads. Men det bliver inden sommerferien, fastslår den kommende restauratør i Nørregade.